الصحة: إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 19 ديسمبر

جدة - نرمين السيد - اعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، خلال الفترة من 19 ديسمبر الجارى ولمدة 4 أيام، لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، فى تصريحات، اليوم الخميس، أن الحملة تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.

وأضاف عبدالغفار، أن الحملة مجانية والطعم المستخدم، هو طعم شلل الأطفال الفموى، حيث يتم تطعيم الطفل بنقطتين فى الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذى يسبب إعاقة مدى الحياة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان تقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة للحفاظ على مصر خالية من المرض ومنع دخول فيروس شلل الأطفال من الدول المتوطن بها المرض أو تلك المتأثرة بالتفشيات الوبائية.

وقال إن أنشطة وزارة الصحة فى مواجهة مرض شلل الأطفال، تهدف إلى الحفاظ على تغطية الأطفال بالجرعات التطعيمية الواردة بجدول التطعيمات فى مصر، حيث يتم تطعيم جميع الأطفال بــ7 جرعات من الطعم الفموى "سابين" عند الميلاد وعند إتمام عمر شهرين، وأربعة أشهر وستة أشهر وتسعة أشهر وعام وثمانية عشر شهرا، بالإضافة لثلاث جرعات من طعم شلل الأطفال عن طريق الحقن "سولك" عند إتمام شهرين وأربعة أشهر وستة أشهر من العمر.

وتابع أنه بالإضافة للجرعات الروتينية، تقوم وزارة الصحة والسكان بإطلاق حملات قومية سنوية لتطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين فى مصر، من عمر يوم وحتى خمس سنوات، للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال باستخدام "سابين".

ولفت إلى أن مصر نفذت حملتين قوميتين للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال شهرى فبراير ومارس من هذا العام، نظرا للوضع الوبائى العالمى لمرض شلل الأطفال وزيادة عدد الحالات المسجلة عالميا، وحفاظا على أطفال مصر والأطفال المقيمين على أراضيها من الإصابة بهذا المرض ضمن آليات تحقيق الهدف القومى الذى يتمثل فى الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

ونوه إلى أن الحملة يتم تنفيذها من خلال فرق متحركة تجوب المنازل فى جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الفرق المتحركة للتطعيم فى جميع دور رياض الأطفال، فضلا عن تواجد فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية الحضرية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية مثل الأسواق ومحطات القطارات ومحطات الأتوبيس ومحطات المترو والمولات.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال عام 2006؛ حيث تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال بمصر عام 2004.