محافظ القليوبية: تطوير مستشفى القناطر الخيرية المركزى بـ283 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - بدأت الجولة بمتابعة ميدان العاشر من رمضان بقليوب لمتابعة أعمال تطويره إذ تم الانتهاء من تعديل البلدورات وإعادة إنشائها بشكل متوازى، مشددا على تيسير الحركه المرورية بالميدان وسرعة دفع الأعمال للانتهاء من أعمال التطوير فى أقرب وقت ممكن، ويأتى ذلك فى إطار اهتمام المحافظة برفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والداخلية وتجميل الميادين والحفاظ على الوجه الجمالى للشوارع والقضاء على المظاهر العشوائية.

وتابع محافظ القليوبية أعمال تطوير مستشفى القناطر الخيرية المركزى، بتكلفة 283 مليون جنيه، حيث يتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتى مناظير، و27 سرير عناية مركزة، إضافة إلى 27 حضانة للأطفال المبتسرين، ويبلغ عدد الأسرة 205.

وأكد المحافظ أن العمل جار على قدم وساق للانتهاء من إنشاءات المستشفى للنهوض بمستوى القطاع الصحى بالمدينة، إذ بلغت نسبه التنفيذ 92%، وجارى متابعة الشركة المنفذة لدفع الأعمال وتسليمها فى المواعيد المتفق عليها، وذلك بداية العام القادم وفق المواصفات المطروحة بالمقايسة، وتأكد من تركيب المصاعد، ووجه بسرعة الانتهاء من توصيل التيار الكهربائى.

كما تابع الهجان خلال الجولة مستشفى الحروق وهو أول مستشفى تخصصى يتم إنشاؤه بالمحافظة لعلاج الحروق، على مساحة 1000 متر مربع، بتكلفة 300 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 98 % مشيرا أن المستشفى سيكون إضافة كبيرة لمنظومة الصحة بالمحافظة وسيتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية نهاية الشهر الجارى والبدء فى توريد وتركيب الأجهزة الشهر المقبل.

وشدد المحافظ على المسؤولين القائمين على التنفيذ بسرعة الانتهاء من تنفيذ المستشفى والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لتسليمها وإدخالها الخدمة فى أقرب وقت ممكن.

كما تابع المحافظ أعمال مد خط شبكات الكهرباء بطول 3 كيلو من منطقة مجمع المحولات بباسوس لتغذية المحولات الخاصة بمستشفى القناطر المركزى ومستشفى الحروق، حيث تم الانتهاء من توصيل خطوط الكهرباء بنسبة 90 % وسيتم توصيل الخطوط بالمحولات الخاصة بالمستشفى تمهيدا لإطلاق الكهرباء بالمستشفى خلال الفترة القليلة المقبلة.



وتابع محافظ القليوبية أيضا خلال الجولة اليوم أعمال مشروع إنشاء كوبرى القناطر الخيرية المعدنى الجديد على النيل بخط سكة حديد ( قليوب - منوف - طنطا ) بتكلفة اجمالية تصل الى 1.5 مليار جنيه لنقل حركة البضائع والركاب وذلك فى اطار ما تشهده المحافظة حاليا من تطوير فى قطاع النقل بشكل عام والسكة الحديد بشكل خاص.

وتابع المحافظ بمدينة القناطر الخيرية أعمال المرحله الثانية من أعمال تغطية ترعة الباسوسية، التى يبلغ طول الطريق 5.2 كم حيث تم الانتهاء من تغطيه 1200متر طولى بتكلفة 40 مليون جنيه وحاليا جار أعمال تغطية 1600 متر بالاضافة الى رصف 3000 متر بتكلفة 30 مليون جنيه يقوم بتنفيذها الهيئه العربيه للتصنيع وتقوم مديريه الطرق والنقل بالاشراف على التنفيذ من ضمن الخطه الاستثماريه لمحافظة القليوبية ومن جانبه أعطى المحافظ تعليماته للقائمين على التنفيذ بالموقع بدفع الأعمال وسرعة تسليم الطريق.

وأكد المحافظ أن تغطية ترعة الباسوسية سيساهم فى أن يكون طريق بديل لقرية باسوس-القناطر لتيسيير حركة المرور على المواطنين.



واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة أعمال تطوير نفق المؤسسة والذى يتم رفع كفائته من قبل جهاز تعمير القاهرة الكبرى ومنع تسريب المياه حيث تفقد المحافظ أعمال العزل للنفق موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير حيث يعد النفق من الأنفاق الحيوية التى تنقل المشاه من والى محطه مترو الأنفاق بشبرا الخيمة، كما تابع المحافظ أيضا أعمال تغيير خط مياه 600 م بجانب محطه مترو أنفاق شبرا الخيمة حتى لا يحدث تسريب بالنفق مرة أخرى.

ولليوم الثانى على التوالى تابع المحافظ أيضا أعمال إصلاح كسر فى خط مازوت تابع لشركة أنابيب البترول، وذلك بحى غرب شبرا الخيمة بحوض العمدة أمام مسجد الشعراوى بميت نما ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من عمليه الإصلاح ومراعاة عوامل الأمان أثناء العمل، مؤكدا أنه تم تأمين المنطقة من قبل الحماية المدنية وليس هناك أى مشكلة فى الحركة المرورية بالمنطقة.

واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة أعمال إزالة بعض المنازل المتعارضة مع توسعات الطريق الدائرى بحى غرب شبرا الخيمة، بعد صرف التعويضات المقررة.

واختتم المحافظ الجولة بالمرور على شارع 135 بحى شرق شبرا الخيمة، وذلك لمتابعة رفع القمامة ونظافته، ووجه المحافظ بإزالة القمامة بانتظام، والحفاظ على نظافة الشوارع.