التراس يبحث مع ISD الفرنسية سبل توطين التكنولوجيا فى الصناعات الدفاعية

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تعزيز التعاون مع الخبرات الفرنسية لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مجال الصناعات الدفاعية وتدريب الكوادر البشرية وتبادل الخبرات.





جاء هذا فى إطار مباحثات أجراها رئيس الهيئة، للتعاون مع شركة ISD الفرنسية، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع لمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2021". وشملت المباحثات سبل تعزيز التعاون فى العديد من مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات، فضلا عن التكامل مع الخبرة الفرنسية وتدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية.

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