وزير الزراعة المجرى: سنطلب من تجمع الفيشجراد دعوة مصر لحضور اجتماع الربيع

جدة - نرمين السيد - التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور اشتيفان ناجى وزير الزراعة بدولة المجر، وبحث معه آفاق التعاون الزراعى بين البلدين فى مجال إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية وانتاج تقاوى الخضر.





واستعرض القصير خلال اللقاء، الإنجازات التى شهدتها مصر فى مجال الزراعة خلال السبع سنوات الماضية والمشروعات القومية الكبرى لتحقيق الأمن الغذائى، كما أكد عمق العلاقات بين مصر والمجر وأشار إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بزيادة حجم التعاون بين البلدين فى جميع المجالات وخاصة الزراعية.

وأكد القصير أيضا على أهمية التعاون بين البلدين فى مجال الزراعة، خاصة فى ضوء التغيرات المناخية والظروف غير المواتية، التى تواجه هذا القطاع الهام والحيوى، وأن وزارة الزراعة المصرية من الممكن أن تتبنى مبادرة مصرية مجرية لمحاولة التكيف مع التغيرات المناخية على تتقدم بها كلا من مصر والمجر فى اجتماع مؤتمر المناخ القادم الـ"Cop 27" والذى سيعقد بالقاهرة.

ومن جانبه أشار وزير الزراعة المجرى، إلى أهمية التعاون مع مصر فى كل الأنشطة الزراعية وأن المجر من الممكن أن تطلب من دول تجمع الفيشجراد v4 دعوة مصر ممثلة فى وزارة الزراعة لحضور اجتماع دول التجمع فى الربيع القادم، كما أن هناك أهمية قصوى لمد أواصر التعاون مع مصر فى ضوء إهتمام الدولتين بقضايا الأمن الغذائى

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وقال القصير، إن هذا التعاون يأتى إدراكاً لأهمية تعزيز والحفاظ على مصايد المياه العذبة والاستزراع السمكى وتسهيل الاستخدام الأمثل للأمن الغذائى المستدام، من خلال تطوير المصايد والاستزراع السمكى.

وأوضح وزير الزراعة، أن مجالات التعاون التى تشملها الاتفاقية، تشمل تبادل المعلومات الفنية والعلمية فى مجال المصايد والاستزراع السمكى، والتى من بينها: الاستزراع السمكى المتكامل والمكثف، والإدارة المستدامة لمصايد المياه العذبة ومراقبة المياه السطحية الطبيعية، فضلا عن تكنولوجيا تربية أسماك المياه العذبة، وتكنولوجيا تغذية أسماك المياة العذبة وتصنيع الأعلاف.

وتابع أن المذكرة تشمل تبادل المعلومات الفنية والعلمية، فى اعتماد معامل متخصصة لصحة الأسماك وجودة المنتجات السمكية والتتبع، والأمان الحيوى لقطاع الثروة السمكية بالكامل خاصة المزارع السمكية والمفرخات، بالاضافة الى التدريب، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات فى مجال تربية أسماك المياه العذبة، وتكنولوجيا الإستزراع السمكى، وتشخيص الأمراض، وطرق الوقاية، والتسويق والتصدير، وتسويق الأسماك، وتطوير أسواق الأسماك، وتطبيق أساليب المعالجة المناسبة، كذلك تكنولوجيا تصنيع الأسماك، وتكنولوجيا إدارة مخلفات المصايد.

وأوضح القصير، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين، لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وإعداد مشروعات التعاون ومتابعة تنفيذها، فضلا عن تسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بأنشطة صيد الأسماك والدراسات الإستثمارية اللاحقة والأبحاث ونقل التكنولوجيا والمعرفة والدورات التدريبية التى تشملها مذكرة التفاهم، ومراقبة وتقييم نتائج التعاون فى مجال المصايد والاستزراع السمكى والأنشطة التصنيعية ذات الصلة.

واتفقا "القصير واشتفيان" على تشكيل لجنة فنية من الجانبين لمتابعة وضع آليات لتنفيذ هذا البروتوكول وأيضا البروتوكول السابق الموقع فى 2018 كما اتفقا على استضافة القاهرة لأولى اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين.