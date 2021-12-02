وزير الإنتاج الحربى يزور جناح شركة نورينكو الصينية (صور)

جدة - نرمين السيد - زار المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، جناح شركة "نورينكو " الصينية، يرافقه المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.





جاء ذلك خلال فاعليات اليوم الرابع والأخير من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" والذى أقيم بمصر خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2021 بمركز المنارة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وفى بداية الجولة، رحب ممثلو شركة "نورينكو" الصينية بوفد وزارة الإنتاج الحربى، وأجروا عرضا تقديميا عن أهم منتجات الشركة والتى تتولى تصنيع الأسلحة بمختلف أنواعها من الأسلحة الفردية إلى الدبابات وقاذفات الصواريخ، كما تصنع الشركة السيارات والآلات والمنتجات البصرية الإلكترونية، ومعدات حقول النفط، والمواد الكيميائية، والمنتجات الصناعية الخفيفة والمتفجرات، وكذلك الأسلحة النارية المدنية والعسكرية والذخيرة بمختلف أنواعها.

وأكد ممثلو الشركة تطلعهم لأن يكون لهذا اللقاء دور هام فى فتح آفاق جديدة للتعاون بين شركة "نورينكو" وشركات الإنتاج الحربى نظرا لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة وهو ما يمهد الطريق لتحقيق تعاون مشترك مثمر خاصة وأنه كان هناك سابق تعاون بين الجانبين.

وعقب ذلك، أجرى المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى والوفد المرافق له جولة تفقدية بجناح الشركة واستمع لشرح مدير الشركة حول مواصفات أحدث المنتجات التى تقوم الشركة بإنتاجها، كما استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر والتى تشارك بها الشركات التابعة للوزارة كما تم مناقشة المجالات التى يمكن التعاون المشترك فيها.

واشار الوزير فى جولته إلى أن الشركات الصينية المشاركة بالمعرض والتى وصل عددها إلى 9 شركات، تعكس مدى أهمية معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية" EDEX 2021" والذى يقام بمصر فى نسخته الثانية، مشجعا الشركات على العودة والمشاركة مجددا فى النسخة الثالثة من "EDEX " والذى سيقام بمصر أواخر عام 2023.

وفى نهاية الجولة أشار المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر إلى اتفاق الأطراف على تبادل الزيارات والوفود الفنية للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين وتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع.