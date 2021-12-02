إنفوجراف.. إنجازات مشروعات «حياة كريمة» فى المحافظات بالأرقام

جدة - نرمين السيد - ونشرت "حياة كريمة" على صفحتها، عدة إنفوجرافات ترصد إنجازاتها بالأرقام والتى جاءت على النحو التالى: وتشمل مشروعات حياة كريمة بالمحافظات عمليات تطوير للقرى وتحويلها من مناطق عشوائية بلا خدمات إلى قرى تتضمن حياة كريمة للمواطنين، وغيرها من الخدمات.

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