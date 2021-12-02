تعاون بين العربية للتصنيع ونورينكو لتوطين التكنولوجيا بالصناعات الدفاعية

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية التعاون والشراكة مع الخبرات العالمية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للهيئة بأهمية توطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلى فى الصناعات الدفاعية.





جاء هذا خلال توقيع مذكرة التفاهم بين العربية للتصنيع وشركة نورينكو الصينية العالمية، فى إطار فعاليات اليوم الرابع لمعرض إيدكس 2021.

وأشار التراس إلى أن مذكرة التفاهم مع شركة نورينكو الصينية العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيا والتصنيع المشترك فى الصناعات الدفاعية وتدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة، لافتا إلى أن التعاون تم فى ضوء خطة الهيئة العربية للتصنيع لتطوير منتجاتها وقدراتها التصنيعية بالاستعانة بأحدث التكنولوجيات العالمية فى مجالات التصنيع المختلفة، بالإضافة إلى صقل خبرات العاملين بها وفقا للخبرات الحديثة فى المجالات المتعددة.





وأوضح التراس أن مجالات التعاون تعزز فرص الاستثمار والتبادل التجارى بين مصر والصين، مؤكدا أن عوامل تطوير مجالات التعاون بين البلدين متوافرة، فى ظل قوة ومتانة العلاقات السياسية بين البلدين ووجود قاعدة صناعية متطورة بالعربية للتصنيع.

من جانبهم، أشاد كبار المسئولين بشركة نورينكو الصينية، بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى معدلات للتصنيع المحلى وفقا لنظم الجودة العالمية، مؤكدين أن السوق المصرى كبير وواعد ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية.