نائب محافظ القاهرة: صرف تعويضات لسكان شارع حسين كامل بألماظة بقيمة 187 مليون جنيه

أكد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن قيمة تعويضات السكان بمسار توسعة شارع حسين كامل بألماظة بلغ 187 مليون جنيه، موضحا أنه تم يتم تعويض السكان بالقيمة السعرية للمنطقة وفقا لخبراء التقييم، وذلك لصرف التعويض العادل والمناسب، مع إمكانية الحصول على وحدة سكنية بديلة إذا رغب السكان.

وأضاف نائب محافظ القاهرة أن قيمة التعويض عن المتر السكنى بلغت 8 آلاف جنيه وللمتر التجارى 16 ألف جنيه، وذلك حسب ما حدده المقيم العقارى، مشيرا إلى أنه يتم إعطاء وقت كافى للسكان للإخلاء عقب استلام التعويضات المالية، وأن إجمال الأسر 150 أسرة.

وأشار "صابر"، أن إجمالي ما تم صرفه حتى الأن بلغ 7 مليون جنيه ونصف تقريبا، من إجمالي 187 مليون جنيه، لافتا إلى بعض الأسر حصلت على تعويض 2 مليون جنيه و16 ألف جنيه.

وأوضح نائب محافظ القاهرة، أنه يتم صرف التعويضات للمواطنين بشارع حسين كامل سليم بألماظة بمصر الجديدة لتوسعة الشارع كامتداد لطريق السويس، وخدمة مدخل منطقة مصر الجديدة للقادم من طريق السويس .