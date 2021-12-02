/663968/بعد-قرار-التحقيق-معه-شاكوش-لعمرو-كمال-أنت-ندل-وكنت-فرحان-فينا

لا تزال الأزمة الجارية بين مطربي المهرجانات، حسن شاكوش وحمو بيكا، وعمرو كمال، جارية خاصة بعد حالة الشماتة التى نالت الأخير بسبب قرار تحويله للتحقيق فى نقابة المهن الموسيقية.

دوت الخليج

صراع بين مطربي المهرجانات عمرو كمال وشاكوش

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أحالت مطرب مهرجانات عمرو كمال إلى التحقيق بعد تغييره صياغة أغنية "بنت الجيران" أثناء حفل له أقيم فى السعودية، حيث غير جمل " بشرب خمور وحشيش" إلى تمور حليب"، مبررًا ذلك بأنه يغنى على أرض طاهرة، وهو ما أثار غضب واسع من المواطنين فى مصر ما دفع المحامي سمير صبري للتحرك.

هذا وحول نقيب المهن الموسيقية، هاني شاكر، مطرب المهرجانات المقيد فى النقابة عمرو كمال إلى التحقيق العاجل، بسبب تعمد ذلك الأمر وفقًا لما رآه أنه تغيير يسئ إلى الوطن.

حسن شاكوش هاجم عمرو كمال

ومؤخرًا، دخل المطرب المستبعد من قائمة النقابة حسن شاكوش على الخط الساخن الجاري مع عمرو كمال، الذى أحيل إلى التحقيق، حيث قال شاكوش معلقًا على قرار تحويل الأول للتحقيق فى النقابة:" أحسن أنت فرحت فينا وكنت بتهاجمنا وأنت ندل مش صاحب".

وجرت الخناقة التى جرت بين الطرفين، عمر كمال وحسن شاكوش، وحمو بيكا فى السعودية، والذى اندفع إلى محاول الصلح بينهم، حيث قال:" يا جماعة عيب احنا فى أرض طاهرة مينفعش الألفاظ دي، متخلوش حد يشمت فينا".

عمرو كمال وشاكوش.. الإخوة الأعداء

وبدور الأخ الكبير، سعى حمو بيكا الذى يقضى مع الآخرين مناسك العمرة فى السعودية إلى الصلح بين الأطراف حسن شاكوش وعمرو كمال، حيث أكد أنه قد جرى اتفاق بينهم لإجراء صلح بين شاكوش وكمال.

وكان المحامي سمير صبري، قد أعلن خلال مداخلة له مع الإعلامي أحمد موسى، أنه سيتقدم ببلاغ ضد مطرب المهرجانات عمرو كمال، الذى رأى أنه أساء لمصر، عندما عبر بأنه يغني على أرض طاهرة بالمملكة العربية السعودية، مشيرًا وماذا عن مصر.

وبرر عمرو كمال مطرب المهرجانات، تغيير جملته بشرب خمور وحشيش، إلى بشرب تمور وحليب، إلى أن الموضوع يقتصر على مزاح مع الجماهير لا أكثر، ولم يقصد توجيه أى إهانة إلى الدولة المصرية.