/663969/البرلمان-يكتب-نهايةفوضى-التكاتكمع-الحكومةالسجينى-دور-الصناعة-الوطنية-والتوعية-ضرورةأبو-هميلةمش-هتحصل-بين-يوم-وليلةتوفيقالعدالة-تتحقق-بالحفاظ-على-مصدر-الرزق

شهدت الساعات الماضية مناقشات موسعة من جانب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،برئاسة النائب أحمد السجينى، بشأن رؤية الدولة المصرية لمواجهة أزمة التكاتك، والتى تضمنت وقف استيرادالمكونات الأساسية (قاعدة - شاسيه - محرك) للمركبات ذات الثلاث عجلات -التوك توك"، مع تحركات الحكومة بشأن إحلال واستبدال المركبات الموجوده بسيارات فان، مع تقنين البعض الأخر بتراخيص محددة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرلمان يكتب نهاية«فوضى التكاتك»مع الحكومة..السجينى: دور الصناعة الوطنية والتوعية ضرورة..أبو هميلة:مش هتحصل بين يوم وليلة..توفيق:العدالة تتحقق بالحفاظ على مصدر الرزق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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