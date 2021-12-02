بالصور.. وصول بعثة بطل الكونغو استعداداً لمواجهة بيراميدز

/663975/بالصور-وصول-بعثة-بطل-الكونغو-استعدادا-لمواجهة-بيراميدز

وصلت بعثة فريق نادي إيه إس مانياما الكونغولي إلى القاهرة فجر اليوم قادمة من العاصمة كينشاسا استعدادا لمواجهة بيراميدز في مباراة إياب دور ال٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتم استقبال البعثة الكونغولية بصورة مميزة من جانب إدارة بيراميدز وأنهت جميع الترتيبات الخاصة بدخولها في أسرع وقت ممكن حتى الوصول لمقر الإقامة في القاهرة.

ويحل مانياما ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء يوم الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي في إياب دور ال٣٢ التكميلي لكأس الكونفدرالية بعدما حقق بيراميدز الفوز ذهابا في كينشاسا بهدف دون مقابل سجله المهاجم محمود وادي.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره نادي إيه إس مانياما بطل الكونغو في السادسة من مساء يوم ٥ ديسمبر المقبل على استاد الدفاع الجوي بإياب دور ال٣٢ التكميلي من كأس الكونفدرالية، بعد الفوز ذهابا في كينشاسا بهدف دون مقابل سجله محمود وادي.

حقق بيراميدز الفوزعلى مانيما انيون الكونغولي بهدف نظيف، ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 بالكونفدرالية الأفريقية.

وقدم بيراميدزمباراة قوية خارج ملعبه وأستطاع أن يحقق الفوز، بعدما أحرز محمود وادي الهدف في الدقيقة 25 من عمر اللقاء.

وأستطاع الفريق السماوي بقيادة إيهاب جلال أن يحافظوا على الهدف، لتنتهي المبارة بهدف نظيف لهم، في انتظار لقاء العودة بملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ليتأهل الفريق للدور القادم.

وجاء التشكيل بيراميدزعلى النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إيريك تراوري - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - يوسف نادر - عبد الرحمن صميدة- أحمد أيمن منصور - عمر جابر - أسامة جلال - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - دودو الجباس.