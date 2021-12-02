/663978/اكتشفوا-مقبرة-بداخلها-تابوت-فرعوني-تفاصيل-سقوط-تشكيل-عصابي-في-عين-شمس

شهدت منطقة عين شمس، العثور على تابوت فرعوني طوله 3 أمتار، اليوم الخميس، اقر تشكيل عصابة منظمة أمام رجال المباحث أنهم حيازتهم كميات كبيرة من الكنوز الأثرية تتمثل في تابوت ضخم يصل طوله إلى ثلاثة أمتار وعليه نقوش فرعونية تمهيدًا لبيعه.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على تابوت فرعوني يصل طوله 3 أمتار في عين شمس

القبض على المتهمين

نجحت الأجهزة الأمنية، فى إلقاء القبض على تشكيل عصابى قام بالتنقيب عن الآثار فى منطقة عين شمس، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، وأشارت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تشكيل عصابى بالتنقيب عن الآثار فى منطقة عين شمس وتمكنهم من الوصول إلى مقبرة أثرية تحوى تابوتاً فرعونياً وشروعهم فى البحث عن وسيلة لبيعه وتهريبه لخارج البلاد .

التنقيب عن الأثار

وبالأنتقال والفحص لرجال المباحث، وإجراء التحريات اللازمة، أتضح صحة الواقعة وأمكن تحديد أفراد ذلك التشكيل العصابى وهم 8 أشخاص منهم 6 مسجلين خطر، وإتفاق جميع المتهمين على الإشتراك فى الحفر أسفل العقار المشار إليه خلسة للتنقيب عن الآثار وفى سبيل ذلك قاموا بشراء بدروم "كائن بدائرة قسم عين شمس أسفل أحد المنازل " لتسهيل أعمال الحفر.

تابوت جرانيتى ضخم يصل طوله إلى ثلاثة أمتار

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرجال المباحث، تم القبض عليهم وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ثم تعمدوا إخفاء الحفرة بقصد التهريب لخارج البلاد، وبإرشادهم تم التوصل إلى مكان التنقيب والحفر المشار إليه، وأتضح أنه بمساحة 240 متر تقريباً عبارة عن مسطح وعدة حجرات، كما أتضح وجود باب خشبى منزلق مشيد حديثاً لإخفاء معالم فتحة الحفر برفعه تبين وجود غطاء إسمنتى مُعد خصيصاً لغلق الفتحة، بتحريكه أتضح وجود حفرة بعمق حوالى ثلاثة أمتار ومجهزة بسلم حديدى للنزول إلى الأسفل، كما أتضح أيضا وجود مقبرة أثرية وبداخلها تابوت جرانيتى ضخم يصل طوله إلى ثلاثة أمتار وعليه نقوش فرعونية، كما تم العثور على كمية كبيرة من الأدوات المستخدمة فى التنقيب والحفر.

اعتراف المتهمين

وباعتراف المتهمين أمام رجال المباحث عن ظروف وملابسات الواقعة، إقروا بقيامهم بتوزيع الأدوار فيما بينهم لارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللامة حيال الواقعة، والتحفظ على موقع التنقيب المشار إليه بمشتملاته وتعيين الحراسة اللازمة.