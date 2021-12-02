/663980/10تصريحات-هامة-فى-لقاء-حنفى-جبالى-برئيسه-النواب-البلجيكى

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بـ إليان تيليوكس رئيسة مجلس النواب البلجيكي، في مستهل فعاليات مشاركته في أعمال القمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ 16 للجمعية والمُقرر عقدها في بروكسل. دوت الخليج لقاء المستشار حنفى جبالى برئيسه مجلس النواب البلجيكى المستشار الدكتور حنفى جبالى مصر تعتز بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمعها مع بلجيكا

مصر حريصة على تبادل الرؤى مع بلجيكا حول القضايا الإقليمية والدولية

نتطلع لتدعيم التعاون البرلماني العريق والراسخ بين مصر وبلجيكا

رؤية مصر 2030 تُجسد تطلعات الشعب لتحقيق تنمية شاملة

نستهدف اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع فى مصر

جهود مصر كبيرة في مكافحة الإرهاب وتعزيز المواطنة

مصر قدمت نموذجاً يُحتذى به في التسامح الديني والمساواة

أيضا مصر قدمت نموذجا فى العيش المشترك وسط إقليم مُضطرب. إليان تيليوكس أعرب عن خالص اعتزازي بلقاء المستشار الدكتور حنفى جبالى

نتطلع لتعزيز أواصر التعاون البرلماني بين مصر وبلجيكا

نتطلع أيضا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 10تصريحات هامة فى لقاء حنفى جبالى برئيسه النواب البلجيكى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.