القباج: 2.5 مليون سيدة يحصلن على الدعم النقدى من «تكافل وكرامة» (صور)

جدة - نرمين السيد - شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى مؤتمر «مستقبل التحول الرقمى والنمو الاقتصادى فى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، والذى نظمته شركة « فيبر»، إذ أكدت أن القيادة السياسية تولى اهتماما بالغا بالفئات الأولى بالرعاية وانعكس ذلك من خلال مجهودات وزارة التضامن الاجتماعى.





وأضافت القباج خلال جلسة « جهود الدولة فى تمكين المرأة وأهم المكاسب فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» أن الوزارة تبنت سياسات وبرامج جديدة على مدار السنوات السابقة للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد ومد مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، والذى انتهج مبادئ العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادى وتكافؤ الفرص وبصفة خاصة للأسر والمرأة فى الريف المصرى، والتنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، والشراكة الوثيقة مع الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى برامج الحد من الزيادة السكانية وبرامج التوعية المجتمعية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هذه البرامج التنموية تهدف إلى إعلاء ممارسات حقوق الإنسان والاستثمار فى الأجيال القادمة مما يؤدى إلى تراجع معدلات الفقر وارتفاع مستوى المعيشة للمواطن، مشيرة إلى أن آثار هذه البرامج انعكست على مؤشرات جودة الحياة ونسبة الفقر فى مصر التى انخفضت من 32.5% فى عام 2017 - 2018 لتصل الى 29.7% فى 2019 - 2020 وفقا لبحث الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، كما انخفضت نسبة الفقر بأعلى نسبة فى ريف الوجه البحرى (4.7-%) وريف الوجه القبلى (3.79%).

وأكدت القباج أن 2.5 مليون سيدة يحصلن على الدعم النقدى «تكافل وكرامة» بأسمائهن (بنسبة 75%) بتكلفة شهرية تبلغ 1.54 مليار جنيه مصرى، كما تم استخراج أوراق ثبوتية لما يقرب من 800 ألف سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومى، شهادات زواج، شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال، كما يبلغ إجمالى عدد السيدات أصحاب المعاشات والمستحقات من السيدات 6.1 مليون سيدة من إجمالى 10.5 مليون صاحب معاش ومستحق، وذلك بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه مصرى.

وفيما يتعلق بالرعاية الصحية للمرأة، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن برنامج الألف يوم الأولى فى حياة الطفل استهدف41 الف أم فى عام 2020 بتكلفة 56.68 مليون جنيه،كما تم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويضات للسيدات العاملات فى القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر التأمينى الأخير، وذلك لمدة 90 يوما تسدده الهيئة القومية للتامين الاجتماعى نيابة عن صاحب العمل.

وأشارت القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تقوم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة بسداد ديون 50% من الغارمات المسجونات للعمل على إخراجهن من السجون وعودتهن إلى أسرهن، بالإضافة إلى العمل على تعقب سماسرة الإقراض، إذ تم تشكيل لجنة وطنية تضم جميع الجهات المعنية لتقوم بوضع خطة تنفيذية مفصلة تشمل تعديلات تشريعية وتطوير قاعدة بيانات موحدة وإجراء ربط شبكى لتدقيق حصر المستفيدين وضمان عدم ازدواجية الصرف من أكثر من جهة، بالإضافة إلى حملات توعية لترشيد الاستهلاك غير الواعى والتوعية بأضرار اللجوء للاقتراض غير الآمن بتكلفة تبلغ 35 مليون جنيه.

وتدعم وزارة التضامن الاجتماعى كفالة اليتيمات لتوفير الرعاية الأسرية البديلة وليست فقط المؤسسية، حيث تم تفعيل إجراءات أكثر تيسيرا على الأسر الكافلة وإتاحة تقديم طلبات الكفالة إلكترونيا على الموقع الرسمى للوزارة، كما تقدم وزارة التضامن خدمات الرعاية للمسنات من خلال 80 دار سيدات و61 دار مسنين ومسنات وبلغ عدد المستفيدات ما يقرب من 1.500 سيدة مسنة كما تقدم الوزارة خدمات رفيق المسن لما يقرب من 20 سيدة.

وأضافت القباج أن التحول الرقمى يلعب دورا محوريا فى تطوير مختلف خدمات وزارة التضامن الاجتماعى فهو يعد سببا رئيسيا فى تقليل التكاليف الإدارية لتقديم الخدمات، ووصول الدعم للمستحقين بأسرع طريقة ممكنة، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية لتوفير آليات للتحقق والاستهداف الدقيق وسرعة عمليات الاستعلام والتسجيل والشكاوى لاسيما تعزيز الشفافية والكفاءة من خلال ربط قواعد البيانات بالتنسيق مع الجهات الحكومية الشريكة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.