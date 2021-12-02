رئيس مجلس الأديان الموريشى يستقبل السفيرة المصرية ووفد الكنيسة الأرثوذكسية

جدة - نرمين السيد - استقبل رئيس مجلس الأديان الموريشى القس Philippe Gop السفيرة الدكتورة علياء سمير برهان، سفيرة مصر لدى موريشيوس، والأب مينا عطية عبدالباقى رئيس وفد البابا تواضروس الثانى والكنيسة الأرثوذكسية المصرية، وذلك بهدف بحث تعزيز التعاون بين الكنيسة المصرية ومجلس الأديان الموريشى.





وقدم رئيس مجلس الأديان أعضاء المجلس من ممثلى الأديان والطوائف المختلفة فى موريشيوس، مؤكدا أهمية التناغم العرقى والدينى فى بلاده لكونهما حجرى الأساس للهوية الموريشية، فيما أعرب أعضاء مجلس الأديان عن تقديرهم الكبير لمصر ولما يقوم عليه المجتمع المصرى من وحدة وطنية. ومن جانبه، أعرب رئيس الوفد الكنسى المصرى عن التطلع إلى تعزيز التعاون مع مجلس الأديان الموريشى خلال الفترة المقبلة، مشيدا بما لمسه من تناغم عرقى ودينى فى موريشيوس.

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