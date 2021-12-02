أسيوط: الانتهاء من تطوير وإحلال 27 وحدة صحية بالقرى بـ141 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - قال محافظ أسيوط عصام سعد، إنه تم الانتهاء من تطوير وإحلال وتجديد 27 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجا بقيمة 141 مليون جنيه، وفقا للمواصفات الخاصة بوزارة الصحة ومنظومة التأمين الصحى الشامل للمواطنين، بالإضافة إلى 136 وحدة صحية ما بين إنشاء جديد وتطوير، سيجرى تنفيذها بالمرحلة الجديدة، موجها بضرورة الإسراع فى معدلات التنفيذ والمتابعة المستمرة والميدانية لجميع الأعمال الجارى تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجا.





وأكد المحافظ، خلال لقائه اليوم الخميس، مع فد وزارة الصحة والسكان برئاسة المنسق العام لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بوزارة الصحة والسكان الدكتور محمود دياب، دعمه الكامل وتذليل كافة العقبات لتوفير الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات الوحدات والمراكز الصحية بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومى لتطوير الريف المصرى التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى سيتم تنفيذها وفقا للمواصفات الخاصة بوزارة الصحة ومنظومة التأمين الصحى الشامل للمواطنين. وأشار إلى أنه تم استعراض خطة مشروعات وزارة الصحة لتنفيذ الوحدات والمراكز الصحية بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة، بالتنسيق مع الجهات المنفذة للمشروعات، معلنا توحيد وتنسيق الجهود لتوفير الأراضى اللازمة لإقامة تلك الوحدات، وفقا للمواصفات التى حددتها الوزارة، لافتا إلى أن النهوض بالقطاع الصحى على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة تزامنا مع تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة، بالإضافة إلى تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا. ووجه محافظ أسيوط - خلال اللقاء - مسئولى جهاز التعمير بالتنسيق مع مسئولى وزارة الصحة والسكان ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولى جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة لتوفير الأراضى المناسبة، لإقامة تلك المشروعات، وفقا للاحتياجات الفعلية للقرى على أن يتم مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة بتلك الوحدات الصحية ووضع خطط زمنية لتنفيذ تلك المشروعات.

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