وزير العدل يفتتح محكمة بنى عبيد الجزئية وفرع توثيق نادى جزيرة الورد

جدة - نرمين السيد - افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، صباح اليوم، مبنى محكمة بنى عبيد الجزئية بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ورئيس محكمة شمال المنصورة الابتدائية وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.





يأتى ذلك ​فى اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتقريب وتيسير إجراءات التقاضى على المواطنين. ​وعقب الافتتاح أجرى الوزير جولة داخل أروقة المبنى المكون من ثلاثة طوابق، وتشمل القاعات الجنائية والمدنية المجهزة بأحدث الوسائل اللازمة لتشغيل المشروعات التقنية التى استحدثتها وزارة العدل ومحكمة للأسرة ومكتبا للنيابة العامة واستراحات للمحامين. ​وتفقد المكتب الأمامى للمحكمة المعد لخدمة المواطنين، ثم افتتح مأمورية الشهر العقارى والتوثيق المميكنة الملحقة بالمبنى. ​وفى ختام جولته، شدد وزير العدل على ضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأهاب بالعاملين حسن معاملة المواطنين والاهتمام بإنجاز مصالحهم، كما افتتح فرع توثيق مميكن بنادى جزيرة الورد بمدينة المنصورة. ​وأكد على أن المرحلة الراهنة تستوجب التوسع ورفع كفاءة فروع التوثيق، وضرورة الحفاظ على تقديم خدماتها بصورة حضارية. ​وعلى هامش زيارته عقد الوزير لقاء مع القضاة محكمة استئناف المنصورة، استعرض خلالها رؤية وزارة العدل لتحقيق العدالة الناجزة عبر مشروعاتها التكنولوجية وجهود القضاة فى سرعة الفصل فى الدعاوى وصولا للعدالة المنشودة.

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