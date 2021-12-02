عاجل.. السيسى يحضر اختبارات کشف الهيئة للطلبة المتقدمين للكليات العسكرية

جدة - نرمين السيد - حضر الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم، اختبارات کشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، حيث كان فى استقباله لدى وصوله إلى مقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زکی وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية كافة البيانات الخاصة بكل طالب، والتى توضح الدرجات التى تحصل عليها أثناء تأديته كافة مراحل الاختبارات حتى وصوله الى مرحلة كشف الهيئة، مؤكدا أن القوات المسلحة تتبع كافة المعايير العلمية فى انتقاء أفضل العناصر، لاختيار صفوة الطلبة المتقدمين من كافة فئات المجتمع بكل نزاهة وشفافية ليستكملوا مهمة الدفاع عن أمن مصر واستقرارها بعد إعدادهم وفقا لأحدث وسائل وبرامج التدريب والتأهيل العلمى والبدنى والعسكرى. كما ناقش الرئيس السيسى الطلبة المتقدمين فى عدد من الموضوعات والقضايا المطروحة محلياً وإقليمياً ودولياً، وكذلك فى المعلومات العامة، مشيداً بمستوى الوعى والثقافة للطلبة المتقدمين، حيث طالبهم بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة ومواصلة الإطلاع بانتظام ليشكلوا حائط صـد منيع بجانـب أقرانهم فى الجامعات والمعاهد المدنية ضد كافة التحديات التى تشهدها الدولة المصرية. كمـا أوصـى الـرئيس السيسى الطلبـة بـأن يكونـوا قدوة لجميع أبنـاء مصـر باعتبارهم جـزءاً أصيلا من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح لاجتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية المصرية العريقة.

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