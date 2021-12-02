الأرصاد: منخفضات جوية وأمطار غزيرة وبرودة شديدة فى ديسمبر

جدة - نرمين السيد - وأوضحت بيانات محطات هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يتشابه متوسط درجات الحرارة خلال شهر ديسمبر 2021 لهذا العام مع الخمسة أعوام الماضية، وأن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات المناخية لهذا الوقت من العام.

وتشير خرائط التوزيعات الضغطية إلى نشاط منخفضات البحر المتوسط، يصاحبها تبريد فى طبقات الجو العليا مما يؤدى لحالات من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

ويمتد أحيانا منخفض السودان الموسمى ليؤثر بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر خلال النصف الأول من الشهر.

ومن المتوقع المزيد من الانخفاض فى درجات الحرارة، خاصة درجات الحرارة الصغرى أثناء ساعات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر ليكون الطقس باردا ليلا.

وأكدت هيئة الأرصاد، إنها تتوقع من خلال الدراسة أن تكون معدلات سقوط الأمطار حول المعدل الطبيعى لهذا التوقيت من العام على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وجنوب البلاد.

ومن المتوقع أيضا أن تكون معدلات سقوط الأمطار بالنسبة للسواحل الشمالية أعلى من المعدلات الطبيعية، حيث إنه من المتوقع أن تسقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد.

وتزداد كثافة الشبورة المائية وفترة تكونها صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحرى والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال ديسمبر هذا العام، بالمقارنة بما تم تسجيله خلال الـخمسة أعوام الماضية، تكون كالتالى:

القاهرة الكبرى متوقع أن تسجل 23 درجة للعظمى، بينما تراوحت خلال الأعوام الماضية بين 23 و24 و27 درجة.

الإسكندرية متوقع أن تسجل 22 للعظمى، بينما تراوحت خلال الأعوام الماضية بين 22 و23 و24 و25 درجة.

مطروح متوقع أن تسجل 21 للعظمى، بينما تراوحت خلال الأعوام الماضية بين 22 وو23 و24 درجة.

شرم الشيخ متوقع أن تسجل 26 للعظمى، بينما تراوحت خلال الأعوام الـ 5 الماضية بين 26 و27 و28 و29 درجة.

أسيوط متوقع أن تسجل 25 العظمى بينما تراوحت خلال الأعوام ال 5 الماضية بين 23 و24 و28 درجة

الأقصر متوقع أن تسجل 26 للعظمى، بينما تراوحت خلال الـ 5 أعوام الماضية بين 25 و26 و28 درجة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين والمسئولين أيضا متابعة النشرات اليومية التى تصدر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال الفترة القادمة، خاصة فى فترات حالات عدم الاستقرار، حيث سيتم إصدار تحذيرات جوية قبل حدوثها بوقت كاف.