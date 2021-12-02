الرئيس السيسى يحضر اختبارات کشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد...

حضر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم اختبارات کشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، حيث كان في استقبال سيادته لدى وصوله إلى مقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زکی وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وقد تابع السيد الرئيس عبر منظومة تسجيل نتائج الإختبارات الإلكترونية كافة البيانات الخاصة بكل طالب والتي توضح الدرجات التي تحصل عليها أثناء تأديته كافة مراحل الإختبارت حتى وصوله الى مرحلة كشف الهيئة مؤكداً سيادته أن القوات المسلحة تتبع كافة المعايير العلمية في إنتقاء أفضل العناصر لإختيار صفوة الطلبة المتقدمين من كافة فئات المجتمع بكل نزاهة وشفافية ليستكملوا مهمة الدفاع عن أمن مصر وإستقرارها بعد إعدادهم وفقاً لأحدث وسائل وبرامج التدريب والتأهيل العلمي والبدني والعسكرى.

كما ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الطلبة المتقدمين في عدد من الموضوعات والقضايا المطروحة محلياً وإقليمياً ودولياً، وكذلك في المعلومات العامة، مشيداً بمستوى الوعي والثقافة للطلبة المتقدمين، حيث طالبهم بضرورة التسلح بالعلم والمعرفـة ومواصلة الإطلاع بانتظام ليشكلوا حائط صـد منيع بجانـب أقرانهم في الجامعات والمعاهد المدنية ضد كافة التحديات التي تشهدها الدولة المصرية.

كمـا أوصـى الـرئيس السيسى الطلبـة بـأن يكونـوا قـدوة لجميـع أبنـاء مصـر باعتبارهم جـزءاً أصيلا من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم ، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح لإجتياز مرحلة الإختبارات لينالوا شرف الإلتحاق بالمؤسسة العسكرية المصرية العريقة.