جامعة القاهرة تسدل الستار على الانتخابات الطلابية

محمد معز بالله رئيسًا للاتحاد وربا نبيل نائبًا وسبع أمناء للجان العليا

د. الخشت: الممارسة الديمقراطية التشاركية أحد أهم أهدافنا

الجامعة ستقدم الدعم الكامل للاتحاد الجديد لأداء دوره على أكمل وجه

أسدلت جامعة القاهرة الستار على الانتخابات الطلابية، والتي فاز فيها الطالب محمد معز بالله ومن كلية التمريض برئاسة اتحاد طلاب الجامعة، والطالبة ربا نبيل مصطفى بكلية الزراعة نائبًا لرئيس الاتحاد، بعد ترشح 3 طلاب على منصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه.

وجرت عملية الانتخاب على رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه بالاقتراع السري بمشاركة 40 طالبا وطالبة من رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية بكليات جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور مجدي عمر مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والأستاذ حسن سعده مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، الطلاب الفائزين في الانتخابات الطلابية، ووجههم إلى توسيع دور الاتحاد ومشاركة جميع الطلاب في مختلف الأنشطة بهدف تحفيزهم وصقل جمواهبهم ودعم روح التنافس بينهم واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية.

وقال الدكتور الخشت، لاتحاد الطلاب الجديد إن الجامعة ستقدم الدعم الكامل والتسهيلات التي يتطلبها دورهم الجديد، مؤكدًا أن الجامعة ليست مكانًا للعلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامها سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية، وتوسيع رؤية ورقعة النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من خلال الأنشطة الطلابية التي تسعى الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب.

وأضاف الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة هي بيت المصريين جميعا، وأن الآباء المؤسسين للجامعة أرادوا أن يخرجوا للمجتمع شخصية وطنية، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تمثل جامعة ضد التطرف والإرهاب والعقل المغلق.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الانتخابات الطلابية تمت وفقًا لقواعد النزاهة والشفافية والالتزام بأخلاقيات الممارسة الديمقراطية من جانب الطلاب للتعبير عن آرائهم، مؤكدًا أن الممارسة الديمقراطية التشاركية أحد أهم أهداف جامعة القاهرة بهدف تكوين شخصية الطالب الذي يكون قادر على المساهمة في بناء الدولة الوطنية.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة على مسافة واحدة من كل الطلاب منسوبي الجامعة، مشيرا إلى أن المرحلة الجامعية لا يجب أن تكون مرحلة التفوق العلمي والدراسي فقط اللذان يعدان جزء من مجموعة من المتغيرات في المعادلة الجامعية وهي شخصية كل طالب.

وأوضح الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تهدف إلى تكوين شخصية متكاملة للطالب، من حيث أن يكون طالب يجيد التفكير أولا، ثم التصرف، ويكون لديه عقلية نقدية ترغب في التفكير، إضافة إلى امتلاك حس ووجدان فني رفيع، وأن يكون صاحب جسد صحي ورياضي يؤهله للعمل، ويمتلك روح مستقيمة مبدعة، ونفس منظمة، لافتا إلى أن الإنسان روح وجسد وعمل ووجدان، ولابد أن يعمل الطالب عليها كما لابد أن تعمل الجامعة عليها.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الانتخابات الطلابية يتم جزء منها بالتزكية والجزء الآخر بالانتخابات، وكلاهما جزءا من العملية الديمقراطية، موضحًا أن التزكية تتمثل في جلوس مجموعة طلاب مع بعضهم البعض والاتفاق فيما بينهم على اختيار من يمثلهم، وفي حال عدم الاتفاق يتم اللجوء إلى صناديق الاقتراع.

وتابع الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة لديها مشروعًا لتجديد الخطاب الديني والعقل المصري، والرغبة في أن يكون الطالب هو نفسه وتكون شخصيته متكاملة، لافتاً إلى أن التجربة أثبتت أن من يشتركون في الأنشطة الطلابية يكونوا أكثر نجاحا في الحياة العملية، موضحًا أن هذه المشاركة تصنع جزءا من شخصية الطالب، وتؤهله للعمل في إطار الفريق، وتربي لديه مهارات العمل الجماعي في أي مجال من مجالات الحياة العملية.

وأكد الدكتور الخشت، ضرورة أن يعمل كل فرد على تنمية مهاراته وإصلاح نفسه، مما يساهم مع الوقت في تقدم الدولة ونهضتها، لأن الدولة تتكون من مجموعة أفراد.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة أطلقت منذ مايزيد على 4 سنوات مشروعًا لتطوير العقل المصري، وأعدت وثيقة الثقافة والتنوير، وخلال هذه الفترة أطلقت الجامعة مسابقات في التفكير النقدي وريادة الأعمال بين طلابها وأساتذتها، وأعدت أكبر خريطة للأنشطة الطلابية والمعسكرات التدريبية لإعداد قادة المستقبل، وأطلقت المبادرات الشبابية، واستضافت رموز الفكر والثقافة والسياسة والدين في صالونها الثقافي، وكونت أول أوركسترا جامعي، وتعمل حاليًا الجامعة على إنشاء مسرح دولت أبيض في المدينة الجامعية لاكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، ورفع درجة وعي الطلاب بأهمية المسرح ورسالته الهادفة.