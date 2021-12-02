رئيس النواب يلتقي رئيسة مجلس النواب البلجيكي

في مستهل فعاليات مشاركته في أعمال القمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ 16 للجمعية والمُقرر عقدها في بروكسل، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بإليان تيليوكس رئيسة مجلس النواب البلجيكي.

في بدابة اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين مصر وبلجيكا، مؤكداً على حرص الدولة المصرية على التنسيق وتبادل الرؤى بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مُبدياً تطلع مصر لتدعيم التعاون البرلماني بين مصر وبلجيكا، في ظل النظام العريق والراسخ لبرلمان البلدين.

كما استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أبرز ملامح رؤية مصر 2030، والتي تُجسد تطلعات الشعب المصري لتحقيق تنمية شاملة ومُستدامة من خلال اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع، مُشيراً إلى جهود مصر في مكافحة الإرهاب وتعزيز المواطنة، ومؤكداً على أن مصر قدمت نموذجاً يُحتذى به في التسامح الديني والمساواة والعيش المشترك وسط إقليم مُضطرب.

من جانبها، رحبت إليان تيليوكس رئيسة مجلس النواب البلجيكي، بالمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، مُعربة عن خالص اعتزازها بهذا اللقاء، ومؤكدة على تطلعها لتعزيز أواصر التعاون البرلماني بين مصر وبلجيكا، بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.