رئيس مجلس الأديان الموريشي يستقبل السفيرة المصرية ووفد الكنيسة الأرثوذكسية المصرية

استقبل رئيس مجلس الأديان الموريشي القس Philippe Gop السفيرة د. علياء سمير برهان، سفيرة مصر لدى موريشيوس، والأب مينا عطية عبد الباقي رئيس الوفد الموفد من قِبل قداسة البابا تواضروس الثاني والكنيسة الأرثوذكسية المصرية، وذلك بهدف بحث تعزيز التعاون بين الكنيسة المصرية ومجلس الأديان الموريشي.

هذا، وقام رئيس مجلس الأديان بتقديم أعضاء المجلس من ممثلي الأديان والطوائف المختلفة في موريشيوس، مؤكدًا أهمية التناغم العرقي والديني في بلاده لكونهما حجري الأساس للهوية الموريشية. كما أعرب أعضاء مجلس الأديان عن تقديرهم الكبير لمصر ولما يقوم عليه المجتمع المصري من وحدة وطنية.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوفد الكنسي المصري عن التطلع إلى تعزيز التعاون مع مجلس الأديان الموريشي خلال الفترة المقبلة، مشيداً بما لمسه من تناغم عرقي وديني في موريشيوس.