وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقي سفير السويد بالقاهرة

التقي وفد عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالسفير السويدي بالقاهرة، هوكان ايمسجورد، الذي رحب بوفد التنسيقية، موضحا أنه وصل القاهرة منذ 4 شهور، وأن وفد التنسيقية يعد الأول الذي يلتقي به من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مشيرا إلى أن العلاقات بين مصر والسويد قوية، وأن هناك عمل بين الدولتين، خاصة في الأمم المتحدة.

وأشار السفير إلى تطلعه لقمة المناخ المقرر عقدها 2022، لافتا إلى أنه هناك وفد سيشارك من السويد بخصوص هذا الشان، وسوف نناقش موضوع المياه وتأثير التغير المناخي عليها.

وأكد سفير السويد على أن التعاون الاقتصادي مع مصر جيد خاصة في مجال الكهرباء، فهناك شركة سويدية تعمل في خط ربط الكهرباء مع السعودية، كما أكد على اهتمامه بالتعاون مع مصر في مجال النقل والمواصلات، وبأن هناك شركة سويدية تشارك في تطوير ميناء الاسكندرية.

وأوضح أن هناك مجالات أخرى للعمل مع مصر في مجال المبادرات الصحية وحياة كريمة.

من جانبه أكد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة استمرار تبادل وجهات النظر بين الجانبين على كافة المستويات وتدعيم أطر التعاون خاصة في هذه الفترة وما بعد الجائحة، بالإضافة لتنمية الاستثمارات السويدية في مصر، وزيادة نسب السياحة والتعاون في مواجهة التغيرات المناخية.

كما تناول وفد التنسيقية العديد من الرؤى إزاء القضايا المختلفة وذات الاهتمام المشترك.

وفي نهاية اللقاء، سلمت يوستينا رامي، درع التنسيقية للسفير السويدي تقديرا له.

حضر اللقاء من جانب التنسيقية كل من، سها سعيد أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، ومن أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، طارق الخولي ومحمد إسماعيل ومحمد تيسير مطر، ومن أعضاء التنسيقية، أحمد يحيي، وحازم هلال، ويوستينا رامي، وعادل الدرجلي.