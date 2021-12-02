الرئيس السيسى يحضر اختبارات کشف الهيئة للمتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الخميس، اختبارات کشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، حيث كان فى استقباله لدى وصوله إلى مقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زکی وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

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