/663986/خبير-عقارى-معدلات-تنفيذ-العاصمة-فى-تسارع-يومى-وتنوع-مشروعاتها-يعظم-من-ربحية-الاستثمار

قال أحمد عبد الحميد، الخبير العقاري:” إن مصر تشهد حاليا نهضة عمرانية غير مسبوقة، من خلال تشييد أكثر من ١٤ مدينة جديدة، حيث نشهد حجم انجاز غير مسبوق، ولم نشهده من قبل، سواء فى البنية التحتية أو معدلات التنفيذ.

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خبير عقاري: معدلات تنفيذ العاصمة فى تسارع يومى

وأشار عبدالحميد، الخبير العقاري، إلى أن هناك شبكة طرق عملاقة لربط العاصمة بكافة المحاور، وشبكة مواصلات، لتوفير الوقت والمجهود، وكذا احتواء العاصمة على جميع المنتجات العقارية من إدارى وتجارى وطبى وفندقى وسكنى، وأيضًا توفير سكن لمحدودى ومتوسطى الدخل، بالإضافة للإسكان المتميز، وذلك لتلبية رغبات كافة شرائح المجتمع وجعلها أكثر جذبًا للاستثمار.

الخبير العقاري: مشروع العاصمة الإدارية اختلف عن ذى قبل

وتابع الخبير العقاري:” مشروع العاصمة الإدارية الجديده اختلف عن ذى قبل بداية الإعلان عن العاصمة، حيث كان هناك تخوف من عدم الدراية الكاملة بموقعها والعائد من وراء الاسثمار بها، ولكن الوضع اختلف حاليا وأصبحت هناك خريطة توضح الصورة كاملة هناك، وطرق مختلفة للاستثمار خاصة مع قرب الافتتاح التجريبى للعاصمة خلال فترة قصيرة جدا.

واستكمل:” العميل يطلب العاصمة بالاسم، مؤكدًا أن معدل الطلب على العقار فى ازدياد دائمًا، وحتى مع الطفرة العمرانية التى تعيشها مصر حاليا وتنوع المنتج العقارى له فضل كبير فى لجوء الكثير إلى الاستثمار العقارى، والذى يعتبرونه ملاذًا آمنًا دائما ما تحدث معدلات زيادة.