نكشف سر تسجيل 19 ألف حالة طلاق فى شهر سبتمبر الماضى ..الجهاز المركز:النسبة تتراجع

/663976/نكشف-سر-تسجيل-19-ألف-حالة-طلاق-فى-شهر-سبتمبر-الماضى-الجهاز-المركزالنسبة-تتراجع

«ظاهرة طبيعية أما بسبب كورونا».. أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، تراجع عقود الزواج والطلاق، حيث بلغ عدد عقود الزواج في مصر 62.1 ألف عقد في شهر سبتمبر الماضي، وبلغ أيضا عدد حالات الطلاق 19.1 ألف حالة في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 22.1 ألف حالة طلاق في نفس الشهر عام 2020، لتسجل تراجعا بلغ 3 آلاف حالة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تراجع عقود الزواج والطلاق

وفي سياق آخر "عانيت من ملاحقتي على يد زوجتي باتهامات كيدية، بهذة الكلمات رفع زوج دعوى نشوز أمام محكمة بمصر الجديدة يدعى «أحمد»صاحب الـ 34 عامًا ضد زوجته «ليلي» صاحبة الـ27 عامًا، متزوج بقالي سنة واحدة فقط، رغم حبي الشديد لها وتقديمي كل ما أملكه من أجل إسعادها، وأكتشفت بعد ذلك أشياء أخري، ولم أتخيل أنها عديمة المسئولية إلا بعد عيشي معها، بعد أن وقع ضحية لاتهاماتها الكيدية وتشويهها لسمعته، وقررت محاولة تطليقه واتهامه بالتقصير تجاهها.

دلوعة عائلتها

وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: «تعللت بعدم استطاعتها العيش معي، وتسببت في سقوطها الحمل، وهجرة البيت بعد أن دفعتني لشراء سيارة ومصوغات ذهبية بقيمة 200 ألف جنيه، فزوجتي الابنة الوحيدة على 5 أولاد وهى، «دلوعة عائلتها»، وبسبب ذلك رفضت تحمل المسئولية وداومت على مقارنتي بمستوي أخواتها وزوجاتهم، وعندما حاولت الصلح وحل المشاكل بيننا قامت حماتي بتسميم داماغها تجاهي، ودفعتها لكراهيتي، لتقوم زوجتي خلال معاتبتي لها أمام عائلتها بضربى بزهرية الورد على رأسي والتسبب لي بإصابات استلزمت عمل 16 غرزه، واتهموني بعد ذلك أني بخيل».