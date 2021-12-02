/663983/الداخلية--مقتل-4-عناصر-شديدة-الخطورة-بالقاهرة-عقب-تبادل-النار

لقى 4 أشخاص من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالقاهرة مصرعهما، بعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، وبعد تدقيق المعلومات وإجراء التحريات اللازمة بمعرفة فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديريتى أمن (القاهرة- السويس).

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل 4 أشخاص من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالقاهرة

مقتل 4 عناصر شديدة الخطورة

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة، قام قطاع الأمن المركزى بإستهداف تشكيل عصابي شديدة الخطورة، بمنطقة جبلية بمدينة 15 مايو بالقاهرة سبق لهم إرتكاب حوادث السطو المسلح والسرقة بالإكراه وقطع الطرق "أخرها إطلاق النار على سيارة خاصة بإحدى الشركات بمنطقة عتاقة بالسويس"، ولدى وصول القوات لمكان تواجدهم بالمنطقة الجبلية وإستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهم بالمثل، نجحت في السيطرة على الموقف، مما أسفر عن ذلك مصرعهم ، وعُثر بحوزتهم على (بندقية عيار 51 – رشاش - 3 بنادق آلية "إحداها مزودة بمنظار"– 3 طبنجات - كمية من الذخائر– مبلغ مالى – سيارتين "إحداها محترقة نتيجة التعامل").

وفي سياق آخر اقدم عاطلين على قتل عجوز، وإصابة شقيقه في مشادة دارت بينهما بسبب عتاب وخلافات على الجيرة، ولتصبح حديث ألسنة الأهالي في المرج.

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة بشعة عندما تلقي قسم شرطة المرج، إخطارا من الأهالي، يفيد باندلاع مشادة بين عائلتين، ونتج عنها مقتل أحد طرفيها، انتقل رجال المباحث إلي مكان الجريمة، وأتضح وجود جثة عجوز، مصاب بجرح غائر إثر طعنه بسلاح أبيض، وتوفي متأثرًا بإصابته، وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتمكن رجال المباحث في القبض على المتهمين، وجار مناقشتهم حول غموض الجريمة.

شهود العيان

وأوضح شاهد العيان، إن يوم الجريمة كان الحاج حسن، الضحية في حديث مع أحد المتهمين، وكان حوار عتاب بينهما، قائلا: إحنا جيران مينفعش نتخانق مع بعض، ورد المتهم: أنا ماحدش يعرف يتكلم معايا، أنا نمبر وان المنطقة ومحدش يقدر يقرب نحيتي نهائي، ثم دارت بينهما مشاجرة، وتعالت الأصوات، دون نشوب مشادة حتى وصل المتهم الثاني، ونشبت مشادة.

نتيجة خلافات الجيرة بينهما