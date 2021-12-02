غدا.. محافظة القاهرة تفتح الحدائق العامة لذوى الهمم مجانا

جدة - نرمين السيد - قرر خالد عبدالعال محافظ القاهرة، فتح الحدائق العامة بالمجان لأبناء العاصمة من ذوى الهمم وإقامة الحفلات التى تستهدف إدخال السرور والبهجة على قلوبهم، وذلك فى إطار احتفال مصر بأبنائها من ذوى الهمم وإطلاق فعاليات "يوم التحدى".





ومن المقرر أن يتم فتح الحديقة اليابانية، والحديقة الدولية، وحديقة الإزبكية، وحديقة الحرية، وحديقة الجزيرة، وحديقة العبور، وحديقة الطفل، وحديقة روض الفرج، وحديقة الفنون بالمنيل، وحديقة أم كلثوم، وحديقة 6 أكتوبر بحلوان. يذكر أن العالم يحتفل باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة فى 3 ديسمبر من كل عام، بهدف دعم ذوى الهمم وتفعيل تمكينهم ودمجهم بالمجتمع فى الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية.

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