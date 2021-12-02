تحويلات مرورية لتنفيذ إنشاءات بشارعى «الزهراء واللاسلكى» فى المعادى

جدة - نرمين السيد - عيّنت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنا مع تنفيذ أعمال ضبط المناسيب وتنفيذ الميدان بتقاطع شارع الزهراء مع شارعى "اللاسلكى – 216" من الساعة 12 صباح أمس الأربعاء الموافق 1 ديسمبر ولمدة 5 أيام "ليلا فقط".





واستلزم الأمر إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى: - الاتجاه القادم من نفق الزهراء اتجاه شارع اللاسلكى "يسلك يمينا الطريق المستحدث خلف محطة وقود كارجاس فيسارا إتجاه شارع اللاسلكى". - الاتجاه القادم من شارع اللاسلكى اتجاه شارع زهراء المعادى"يسلك المأوى الدورانى نهاية شارع اللاسلكى قبل تقاطعه مع شارع زهراء المعادى فيمينا الطريق المستحدث خلف محطة وقود كارجاس". - الاتجاه القادم من شارع 216 إتجاه شارع زهراء المعادى "يسلك يمينا من شارع 216 إتجاه شارع 218 فالطريق الداخلى خلف مساكن نيريكو إتجاه شارع نجيب محفوظ فيمينا إتجاه شارع زهراء المعادى". وتعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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