آليات إجراء امتحانات الصف الرابع الابتدائى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى، آليات إجراء الامتحانات، والتى تتضمن 10 أسئلة فى امتحان كل مادة، بواقع 100 درجة لكل المقررات. ومن المقرر أن يعقد الامتحان بالمدرسة وفى زمن الحصة العادية، ولا توجد نماذج استرشادية لنظام التعليم الجديد، وستكون الأسئلة فيما درسه الطالب حتى 15 نوفمبر.

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