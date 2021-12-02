محمد شاكر: دعم القيادة السياسية ساعدنا فى إنجاح قطاع الكهرباء

جدة - نرمين السيد - عقدت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، صباح اليوم، برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمناقشة نشاط الشركة للعام المالى 2020/2021 وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأكد وزير الكهرباء على جهود نجاح القطاع، بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التى تواجهه ما ساهم فى تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.

وأشار شاكر إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل والجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقا للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الاقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتمادا على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءه وإنجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح العملاء والعاملين، والمجتمع.

وأكد شاكر الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقة بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات إقليميا وإفريقيا، مشيدا بالتنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية.

من جانب آخر، استعرضت المهندسة صباح محمد مشالى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تقريرا أوضحت فيه الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتدعيم شبكة النقل حيث تم خلال العام المالى 2020/2021 تنفيذ ما كان مخططا بنسبة بلغت حوالى 65.47% حيث بلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام حوالى 7.7 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.

وأضافت أنه إجمالى كمية الطاقة المباعة خلال العام المالى 2020/2021 بلغ حوالى 189 مليار ك.و.س، ونجح قطاع الكهرباء فى تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية ففيما يتعلق بمشروعات الجهد الفائق فقد تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق من 29469 كم لتصبح 31084 كم بزيادة قدرها 1615 كم وبنسبة قدرها 5.5 %، كما تم زيادة سعات محطات المحولات الجهد الفائق من 95315 م.ف.أ لتصبح 112208 م. ف. أ بنسبة زيادة قدرها 17،7%.

وحول مشروعات الجهد العالى، التى تم تنفيذها فقد تم وضع الجهد على عدد 8 محطات محولات جهد عالى جديدة وتم زيادة سعات محطات محولات الجهد العالى من 62534 م.ف.أ لتصبح 6516،3 م. ف. أ بنسبة زيادة قدرها 4،2%، كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد العالى من 22486 كم لتصبح 22770 كم بزيادة قدرها 284 كم وبنسبة قدرها 1،3 %، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.