/663988/موسيماني-يكشف-سبب-غياب-محمد-صلاح-عن-الثلاث-الأوائل-على-العالم

علق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، لفريق النادي الأهلي، على ترتيب الدولي المصري محمد صلاح في قائمة أفضل لاعبي العالم لموسم 2021، وتواجده في القائمة المرشحة لأفضل مدربي العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واحتل الدولي المصري محمد صلاح في المركز السابع، بعد تقديم موسم قوي مع ليفربول، في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا.

تصريحات بيتسو موسيماني

وقال بيتسو في تصريحات لشبكة "SABC" الجنوب إفريقية: "أوروبا ليست جاهزة الآن للثقافات الإفريقية، علينا أن نقول الأمر كما هو، وهذه هي الحقيقة، حتى في الترشيحات".

وأضاف: "مازال لدينا طريق طويل علينا أن نقطعه للوصول إلى كرة القدم الأوروبية، هناك من لا يعترف بأي قارة سوى أوروبا وما يحدث بها".

وأردف: "في الكرة الذهبية، كان محمد صلاح هو من يستحق الفوز بها، ولكن في النهاية فاز بها ميسي، ولو لم يكن يلعب لـ برشلونة أو باريس مثل رونالدينيو، لم يفز بها".

وواصل: "لذلك يمكننا القول بأن أوروبا ليست مستعدة لاختلاط الثقافات مع إفريقيا، رغم تألق لاعبين أفارقه هناك ويتم تجنيسهم، مثل راشفورد في مانشستر يونايتد، وكذلك رحيم ستيرلينج في مانشستر سيتي".

واختتم: "نحن لا نريد الشعور بالعنصرية والتمييز، نشعر أنه ليس لدينا فرصة للعمل هناك، ونريد النجاح في إفريقيا والشرق الأوسط، نريد مواصلة النجاح هنا".

القدم الذهبية

حقق محمد صلاح جائزة القدم الذهبية لأفضل لاعب في العالم فوق الـ 28 عام.

وتمكن محمد صلاح أن يحصد الجائزة بعد منافسة مع ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، وروبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني.

وتواجدت زوجه محمد صلاح معه خلال الحفل، وتم تسليمها الجائزة في حضور اللاعب الأفضل في العالم.

يذكر أن حفل القدم الذهبية أقيم اليوم في موناكو “فرنسا”.

وكان محمد صلاح يتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم بالون دور، وحقق المركز السابع في القائمة التي تصدرها ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان.