/663991/عودة-الأحمر-11-لاعبا-من-الزمالك-استعدادا-لكأس-الأمم-الإفريقية-في-المغرب

أرسل الاتحاد المصرى لكرة اليد فاكسا رسميا لنادى الزمالك يخطره بأسماء اللاعبين المنضمين لقائمة المنتخب الوطني لدخول معسكر مغلق استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في المغرب في شهر يناير المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتضم قائمة المنتخب الوطني لكرة اليد 11 لاعبا من كوماندوز الزمالك أبرزهم عودة قائد الزمالك والمنتخب أحمد الأحمر.

وجاءت أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر المنتخب كالتالي:

أحمد الأحمر – كريم هنداوى – يحيي الدرع – عمر الوكيل (بكار) – حسن قداح – أكرم يسرى – أحمد مؤمن (دودو) – وسام نوار – خالد وليد – سيف الدرع – حازم ممدوح.

أستقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على ارسال وفد يطير للبرتغال، لمناقشة عقوبة شيكابالا ومحمد إبراهيم مع فرقهم السابقة.

ويرسل الزمالك محاميين لدراسة الأمر وأحد القانونين مع أمير مرتضى للاتفاق مع سبورتنج لشبونة وماريتيمو، لحل الأزمة بشكل ودي وجدولة المستحقات.

عقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، جلسة أمس ، مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحين بمقر الوزارة.

وقال منصور: "الجلسة شهدت مناقشة بعض الأمور الخاصة بالنادي وكانت إيجابية للغاية".

وأكد رئيس الزمالك في وقت سابق أنه لن يتحدث عن الماضي بعد عودة الحق إلى أصحابه بعودة مجلس الإدارة من جديد لقيادة النادي، موجهًا الشكر لجماهير الأبيض العظيمة والشجاعة التي صمدت من أجل عودة الحق لأصحابه.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة كانت قد أعلنت عن عودة مرتضي منصور لرئاسة الزمالك من جديد، وذلك تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإيقاف قرار استبعاد مجلس إدارة الزمالك في نوفمبر الماضي.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون

يحل الزمالك ضيفًا على المقاولون العرب، يوم 21 ديسمبر المقبل، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ولبتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:00 مساء.