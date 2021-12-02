/663993/الضحية-السادسة-لغز-جديد في-جريمة-هتك-عرض-أطفال-بمدرسة-شهيرة-بالمعادي

تواصل النيابة العامة بالمعادي، اليوم الخميس، كافة التحريات اللازمة والموسعة في البلاغ والضحية السادس من ضحايا هتك العرض واغتصاب بمدرسة شهيرة بمنطقة المعادي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حكاية جديدة في واقعة هتك عرض أطفال بمدرسة شهيرة بالمعادي

البلاغ والضحية السادس

وكان البلاغ والضحية السادس جاء بعد بيان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم على ذمة تحقيقات القضية واستمعت لأقوال أطفال آخرين، واوضحن أن "عامل" بالمدرسة لمس مناطق عفتهن واعتدى عليهن جنسيًا.

والد الطفلة السادسة

وأوضح والد الطفلة والضحية السادسة أن زوجته أخبرته أن الطفلة تعاني من حساسية واحمرار في الجلد في المنطقة الخلفية لديها، وعندما توجها بها للكشف الطبي داخل أحد مستشفيات، أتضح تعرضها للاعتداء الجنسي، وهتك العرض، وأنهما شكا في الأمر بعد خبر القبض على المتهم بسبب الضحية الأولى، فأبلغا الأمن على الفور.

وفي سياق آخر أمرت النيابة العامة، بإحالة عامل بمصنع رنجة بإحدى قرى إلي محاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات طنطا لقيامه باغتصاب وهتك عرض طالبة بالابتدائي، في شقته أثناء قيامه بإعطائها درس للحفظ القرآن الكريم داخل شقته بعد حصوله على بكالوريوس تربية ودبلومة صحة نفسية وقيامه بالتقدم للعمل ضمن المتطوعين بالحصة في التربية والتعليم، وذلك بعد ثبوت اغتصابه وهتك عرض الطالبة، واقر بذلك أمام النيابة العامة وانها غلطتي ووذة شيطان ومقدرتش اتحكم في نفسي، ومكنتش شايف قدامي.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إشارة من العميد محمد شبل مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بقيام ، س ب، صاحبه 40 عام، ربة منزل مقيمة بإحدى القرى التابعة لمركز كفر الزيات بالحضور إلي قسم الشرطة والابلاغ عن تعرض ابنتها، "ج م "، تبلغ من العمر 11 سنة عام، طالبة بالصف السادس الابتدائي للاغتصاب وهتك عرض وتحرش من قبل المدعو م ف 37 عام عامل بمصنع رنجه.

قيامه بأفعال سلوكية غير لائقة تتنافي مع الآداب

والجدير بالذكر أن كانت تذهب ابنتها عنده لأخذ درس خصوصي عنده إلا أنها أخبرتها بعدم الذهاب مرة أخرى له، بسبب قيامه بأفعال سلوكية غير لائقة تتنافي مع الآداب العامة، وقام بعرض لها بعض الأفلام الإباحية على تليفونه المحمول لها، وقيامه أيضا بخلع ملابسه ومحاولة تقبيل ابنتها الطفلة الصغيرة الضحية بالقوة، فضلا عن قيامه بأفعال أخرى مشينة حيث تركته ابنتي وفرت من منزله وهددها بأن لا تخبر أحد من الأسرة.

الدرس الخصوصي

كما باشر الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفرالزيات إستدعاء المشكو في حقه وبمواجهته أمام رجال المباحث بأقوال الأم المبلغة اقر بذلك واقال بقيام الطفلة لمنزله من أجل الدرس الخصوصي وأنه نادم وغلطان ودي وزة شيطان .