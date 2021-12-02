وزير التعليم العالى يتفقد المنشآت الجديدة بالجامعة المصرية اليابانية

جدة - نرمين السيد - زار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الخميس، مقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-Just)، بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، يرافقه الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، وعدد من قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بهدف متابعة الأعمال الإنشائية بالمبانى الجديدة داخل الجامعة.





وخلال الجولة، اطلع الوزير على معدلات التنفيذ للإنشاءات الخاصة بالمجمع الأكاديمى الجديد للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-Just)، والذى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى ببنائه، واستكمال بناء الحرم الدائم للجامعة، خلال زيارته للجامعة العام الماضى، بتكلفة تقديرية 10 مليارات جنيه. واستمع وزير التعليم العالى، إلى شرح تفصيلى عن المجمع الأكاديمى الجديد، والذى أطلق عليه اسم (شينزو أبى) رئيس وزراء اليابان السابق تقديرا لاسهاماته العظيمة فى تعزيز مسيرة علاقات التعاون المتميزة والصداقة الممتدة التى تجمع بين مصر واليابان، حيث يضم 14 مبنى لكليات وبرامج أكاديمية، يتم الإعداد والتخطيط لها، بالشراكة بين الأساتذة المصريين والخبراء اليابانيين العاملين بالجامعة، والأكاديميين اليابانيين من 13 جامعة يابانية متعاونة مع الجامعة المصرية اليابانية؛ وتهدف هذه البرامج الدراسية إلى تخريج شباب مصرى قادر على تلبية متطلبات سوق العمل، والارتقاء بالصناعة المصرية، والعمل على نقل وتوطين التكنولوجيا.

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