مصدر أمني ينفى استشهاد ضابط في انفجار عبوة ناسفة بشمال سيناء

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله بأحد القنوات التليفزيونية حول استشهاد ضابط شرطة إثر إنفجار عبوة ناسفة بشمال سيناء. وأوضح المصدر أن الواقعة المشار إليها تتعلق بإستشهاد أحد ضباط الشرطة بتاريخ 21/5/2016 أثناء تأدية واجبه بشمال سيناء، مؤكداً أن ما تم تداوله فى هذا الصدد يأتى فى إطار المحاولات المشبوهة لنشرالشائعات والأكاذيب حول استقرار الحالة الأمنية بالبلاد.

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