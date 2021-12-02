عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع أربعة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالقاهرة

لقي 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة في منطقة جبلية بمدينة 15 مايو في القاهرة. وذكر بيان الداخلية أنه استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة .. وبعد تدقيق المعلومات وإجراء التحريات المكثفة بمعرفة فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديريتى أمن (القاهرة- السويس).. قامت مأمورية شارك فيها قطاع الأمن المركزى لإستهداف (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بمنطقة جبلية بمدينة 15 مايو بالقاهرة سبق لهم إرتكاب حوادث السطو المسلح والسرقة بالإكراه وقطع الطرق "أخرها إطلاق النار على سيارة خاصة بإحدى الشركات بمنطقة عتاقة بالسويس".. ولدى وصول القوات لمكان تواجدهم بالمنطقة الجبلية وإستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهم بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف .. نتج عن ذلك مصرعهم ، وعُثر بحوزتهم على (بندقية عيار 51 – رشاش - 3 بنادق آلية "إحداها مزودة بمنظار"– 3 طبنجات - كمية من الذخائر– مبلغ مالى – سيارتين "إحداها محترقة نتيجة التعامل")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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