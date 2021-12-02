/664003/صوت-شعب-مصر-بالمحافل-النيابية-الدوليةرئيس-النوابكعب-داير-دعما-للدبلوماسية-البرلمانيةوالوكيل-الأول-يواصل-مسيرة-المجلس-تشريعيا-ورقابيا

وضع مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الدبلوماسية البرلمانية على طاولة الإهتمامات خلال دور الانعقاد الثانى للمجلس والذى انطلقت فعاليتها بداية إكتوبر الماضى، حيث استقبل المجلس العديد من الوفود البرلمانية والتنفيذية، فيما قام رئيس المجلس بإجراء عدد من المشاركات بالمحافل البرلمانية الدولية بجانب تلبية دعوات لزيارات برلمانية بما يخدم على ملف الدبلوماسية البرلمانية فى مساندة جهود الدبلوماسية المصرية الرسمية.

دوت الخليج

اللافت للنظر فى وضع هذا الملف على أولويات البرلمان بدور الانعقاد الثانى بخلاف الفترات الماضية أن العمل متواصل بأروقة المجلس تشريعا ورقابيا مع هذه الجهود المبذولة، بحيث الأعضاء يواصل جهودهم فى عقد الجلسات العامة برئاسة وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد الدين،بينما يواصل رئيس المجلس جهوده فى اللقاءات البرلمانية الداخلية والخارجية، وهو ما يعطى رسالة قوية بإرادة مجلس النواب بوضع جميع الملفات والتحركات على أولوياته بما يخدم الوطن والمواطن.

فى منتصف نوفمبر الماضى وتلبية لدعوة رئيس الجمعية الوطنية المجرية، توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، في زيارة رسمية إلى دولة المجر حيث جاءت الزيارة في ظل ما تشهده العلاقات المصرية – المجرية من زخم إيجابي، يُلقي بظلاله على كثافة الزيارات المُتبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين المصري والمجري، حيث التقي الوفد البرلماني المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع كبار المسئولين المجريين في مقدمتهم رئيس جمهورية المجر ، وكذلك رئيس الجمعية الوطنية المجرية، وشهدت تلك اللقاءات مباحثات مُكثفة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني، كما شهدت اللقاءات استعراضاً شاملاً لمُجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

«صوت شعب مصر بالمحافل النيابية الدولية»..رئيس النواب«كعب داير» دعما للدبلوماسية البرلمانية..و«الوكيل الأول» يواصل مسيرة المجلس تشريعيًا ورقابيًا

وفى 25 نوفمبر 2021 توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى للعاصمة الإسبانية مدريد، للمشاركة في أعمال الجمعية الـ 143 للإتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، وذلك خلال الفترة من 26 – 30 نوفمبر 2021 حيث ألقى كلمة بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية حول " التحديات المعاصرة التي تواجه الديموقراطية : التغلب على الإنقسامات وبناء المجتمع "

وشهدت مشاركة الوفد البرلماني المصري نشاطاً مُكثفاً في اجتماعات اللجان الدائمة للإتحاد، مثل اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين والتي ستناقش موضوع " إعادة النظر في النهج المُتبع في عمليات السلام وإعادة صياغته من أجل تعزيز السلام الدائم" ، كما ناقشت اللجنة الدائمة للتمويل والتنمية المُستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي " موضوع تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل مساعد لقطاع التعليم في أوقات الجائحة " كما ناقشت اللجنة الدائمة للديموقراطية وحقوق الانسان خلال تلك الجمعية الـ 143 للإتحاد البرلماني الدولي قراراً بشأن المجابهة التشريعية العالمية للإستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت، كما شهدت الجمعية الـ 143 للإتحاد البرلماني الدولي انعقاد منتدى النساء البرلمانيات ومنتدى البرلمانيين الشباب، وشارك الوفد البرلماني المصري في الاجتماعات التشاورية للمجموعات العربية والإفريقية والإسلامية بالإتحاد البرلماني الدولي لتنسيق المواقف والرؤى إزاء القضايا المطروحة على أجندة أعمال الجمعية.

الإتحاد البرلماني الدولي هو المنظمة البرلمانية العالمية الأكبر، ويهدف منذ إنشائه عام 1889 إلى تشجيع الحكم الديموقراطي، من خلال العمل مع البرلمانات والبرلمانيين للاستجابة لاحتياجات وتطلعات الشعوب، ونشر السلام والديموقراطية، وحقوق الانسان، وتمكين الشباب وتحقيق التنمية المُستدامة من خلال الحوار السياسي، كما يتصدى الاتحاد البرلماني الدولي للعديد من القضايا العالمية من خلال أجهزته ولجانه الدائمة وذلك بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة.

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال كلمته أمام الجمعية العامة الـ 143 للإتحاد البرلماني الدولي بشأن موضوع التحديات المعاصرة التي تواجه الديموقراطية : التغلب على الإنقسامات وبناء المجتمع قال أن القيم الديموقراطية لطالما مثلت ضمانة جادة لمشاركة الشعوب في صنع واتخاذ القرار وترسيخ الأمن والاستقرار المُجتمعي وأيضا قال هناك شروخ عميقة أصابت الديموقراطية والبعض حاول قولبة الديموقراطية في أطر جامدة وفرضها على المجتمعات دون النظر للخصوصية الثقافية والمجتمعية لهذه المجتمعات وأكد أيضا بأن الدولة المصرية صاغت رؤية وطنية في إطار معالجتها التصحيحية للخلل الذي أصاب الديموقراطية ترتكز على تعزيز المواطنة والمساواة بين كافة أطياف المجتمع كما أن الدولة المصرية أولت اهتماماً خاصاً بالربط بين تحقيق التنمية وتعزيز الديموقراطية عبر تمكين الفئات الأولى بالرعاية من حقوقهم الأساسية، من خلال المبادرات الوطنية مثل مبادرة حياة كريمة.

عقب انتهاء مشاركته البارزة والفاعلة على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى في أعمال الجمعية الـ 143 للإتحاد البرلماني الدولي، بالعاصمة الإسبانية مدريد، وفي إطار النشاط المُكثف للدبلوماسية البرلمانية المصرية على المستوى المُتعدد الأطراف، توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب 1 ديسمبر 2021، إلى بروكسل، للمشاركة في أعمال القمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ 16 للجمعية، والمُقرر عقدهما خلال الفترة من 3 – 4 ديسمبر 2021.

ومن المُقرر أن تفرض قضية مكافحة التغيرات المُناخية نفسها بقوة على أجندة أعمال القمة الـ 7 لرؤساء البرلمانات، حيث سيُلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة أمام القمة حول مكافحة تغير المُناخ في منطقة البحر الأبيض المتوسط، كما سُيشارك أعضاء الوفد البرلماني المصري في أعمال لجان الجمعية المُتخصصة، وهي لجنة الشئون السياسية والأمن وحقوق الانسان ولجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتعليم ولجنة حقوق المرأة ولجنة الطاقة والبيئة، حيث ستناقش أعمال اللجان تأثيرات التغيرات المُناخية في منطقة المتوسط على مختلف القطاعات، كما سيعقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لقاءات ثنائية على هامش أعمال القمة مع عدد من رؤساء البرلمانات، لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية المصرية في شقها الثنائي مع الدول الصديقة والشقيقة.

جدير بالذكر أن الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط هى الذراع البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط، وتهدف من خلال أعمالها إلى تسهيل التواصل والتعاون بين برلمانات المنطقة الأورومتوسطية، وتنمية علاقات حسن الجوار وتعزيز التعاون الإقتصادي وتعزيز حوار الحضارات والثقافات بين دول الفضاء الأورومتوسطي، ويتولى البرلمان الأوروبي الرئاسة الحالية للجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط.

وبأولى فعاليات اللقاءات المستشار الدكتور حنفي جبالي يلتقي رئيسة مجلس النواب البلجيكي حيث أكد أن مصر تعتز بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين مصر وبلجيكا، ونؤكد على حرصنا على التنسيق وتبادل الرؤى بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك مع التطلع إلى تدعيم التعاون البرلماني بين مصر وبلجيكا، في ظل النظام العريق والراسخ لبرلمان البلدين مؤكدا أن مصر قدمت نموذجاً يُحتذى به في التسامح الديني والمساواة والعيش المشترك وسط إقليم مضطرب.

«صوت شعب مصر بالمحافل النيابية الدولية»..رئيس النواب«كعب داير» دعما للدبلوماسية البرلمانية..و«الوكيل الأول» يواصل مسيرة المجلس تشريعيًا ورقابيًا

على المستوى الداخلي استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في 11 أكتوبر 2021 بيونج سيوج بارك رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، وذلك خلال زيارته الحالية لمصر كما استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فى 24 أكتوبر 2021 إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا والذي يقوم بزيارة رسمية لمصر كما استقبل 27 أكتوبر 2021 كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا.