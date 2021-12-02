/663984/تأكيدا-لدور-مصر-المحور-النائب-عمرو-هندي-يشيد--باعتماد-الأمم-المتحدة-مشروعي-قرارين-مصريين-بشأن-القدس-والجولان-السوري

أشاد النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بقرار اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروعي القرارين بشأن القدس والجولان السوري، اللذين تقدمهما مصر بصورة سنوية إلى الجمعية، لافتا أن هذا القرار يؤكد دور مصر المحوري في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

دوت الخليج

النائب عمرو هندي: القضية الفلسطينية راسخة ومتجذرة في قلب كل عربي

وأضاف هندي، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن مشروع القرار الخاص بالقدس يشير إلي القرارت الأممية التي ترفض إي إجراءات يقوم بها الإحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني سواء من عنف أو تهجير قسري لهم، لافتا أن إسرائيل تريد تهويد مدينة القدس وهو الأمر الذي يرفضه العالم العربي بأسره.

وتابع وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن القرار شمل أيضا أحقية فلسطسن في إقامة دولة فلسطسنية مستقلة علي حدود 67عاصمتها القدس الشرقية، لافتا أن القضية الفلسطينية راسخة ومتجذرة في قلب كل عربي، وستظل القضية الأولى التي تُوحد جميع العرب.

وفيما يخص مشروع قرار الجولان السوري، أكد هندي، أن الجولان أرض سوريةعربية خالصة ولا يحق للإحتلال الإسرائيلي المساس بها أو إقامة مستوطنات عليها، مشيرا أن القرار تتضمن عدم جواز ضم الأراضي بالقوة الأمر الذي يعني عدم أحقية إسرائيل في الجولان.

وكان السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، قد أعلن أن الجمعية العامة اعتمدت مشروعي القرارين بشأن القدس والجولان السوري، اللذين تقدمهما مصر بصورة سنوية إلى الجمعية.

وقال مندوب مصر الدائم، أن قرار القدس تم اعتماده بأغلبية 129 صوتا، حيث يشير مشروع القرار إلى القرارات الأممية التي ترفض أي إجراءات أو قوانين تقوم إسرائيل بسنها لتغيير طابع المدينة والوضع القانوني والتاريخي القائم بها. كما يشير إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 وما نص عليه من رفض أي تغيير لحدود عام 1967 بما في ذلك في القدس باستثناء ما يتم التوافق عليه بين الطرفين عبر المفاوضات".

كما يرفض مشروع القرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وهدم المنشآت والمنازل الفلسطينية وطرد العائلات الفلسطينية من القدس الشرقية خاصة في الشيخ جراح وسلوان والحفريات الإسرائيلية في محيط وداخل المواقع المقدسة.

أما قرار الجولان السوري تم اعتماده بأغلبية 94 صوتا، ويتضمن التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم (497) لعام 1981، ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بعدم جواز ضم الأراضي بالقوة، وكذلك التأكيد على انطباق معاهدة جنيف لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحروب على الجولان السوري المحتل، فضلا عن عدم شرعية إقامة المستوطنات أو أي أنشطة إسرائيلية أخرى تمثل تغييراً للطبيعة الديموغرافية للجولان السوري المحتل".

ويرفض مشروع القرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وهدم المنشآت والمنازل الفلسطينية وطرد العائلات الفلسطينية من القدس الشرقية خاصة في الشيخ جراح وسلوان والحفريات الإسرائيلية في محيط وداخل المواقع المقدسة.