النائب محمد سلطان:قرار الأمم المتحدة بشأن الأراضي المحتلة يؤكد تحركات مصر المتواصلة لاستقرار الدول العربية

/663989/النائب-محمد-سلطانقرار-الأمم-المتحدة-بشأن-الأراضي-المحتلة-يؤكد-تحركات-مصر-المتواصلة-لاستقرار الدول-العربية

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروعي القرارين المصريين بشأن القدس والجولان السوري، يؤكد علي تحركات مصر المتواصلة في ملف استقرار وأمن الدول العربية.

دوت الخليج

محمدسلطان:الجهود المصرية تتوزع ما بين جهود أمنية وسياسية ودبلوماسية لاستيرداد الأراضي المحتلة

وأكد سلطان، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن الجهود المصرية تتوزع ما بين جهود أمنية وسياسية ودبلوماسية لاسترداد الأراضي المحتلة سواء في فلطسين أو سوريا، لافتا أن مصر هي قلب العروبة النابض الذي لا يغفل عن تحقيق الأمن والأمان داخل كافة الأراضي العربية.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلي القرار الخاص بالقدس والذي يرفض التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وهدم المنشآت والمنازل الفلسطينية وطرد العائلات الفلسطينية من القدس الشرقية، مضيفا: لا ننسي ما حدث في حي الشيخ جراح خلال الفترة الماضية من هدم البيوت وتهجير للأهالي قسرا.

وتابع سلطان، مشروع القرار الخاص بالجولان يؤكد علي حماية المدنيين في أوقات الحروب على الجولان السوري المحتل، بالإضافة إلي عدم شرعية إقامة المستوطنات أو أي أنشطة إسرائيلية أخرى تمثل تغييراً للطبيعة الديموغرافية للجولان السوري المحتل"

واختتم سلطان تصريحاته، قائلا: الشعب العربي يثق في مصر ودورها المحوري في حماية أشقائها من عدم الاستقرار والمشكلات التي تحل بالمنطقة، لافتا أن مصر ترفض كافة الإجراءات والسياسيات التي يقوم بها الإحتلال الإسرائيلي بشأن تهويد مدينة القدس والجولان السوري.

وكان السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أعلن أن الجمعية العامة اعتمدت مشروعي القرارين بشأن القدس والجولان السوري، اللذين تقدمهما مصر بصورة سنوية إلى الجمعية.