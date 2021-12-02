الإدارية العليا ترفض منح درجات الرأفة لطالب الهندسة الراسب بعد 15 عامًا على تخرجه

/663994/الإدارية-العليا-ترفض-منح-درجات-الرأفة-لطالب-الهندسة-الراسب-بعد-15-عاما-على-تخرجه

شهدت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، رفض طعن طالب بكلية الهندسة بإحدى الجامعات يطالب الجامعة المقيد بها بإعلان نتيجته في الفرقة الرابعة بعد أداء الامتحانات عام 2006 وإعطائه درجات الرأفة، والجدير بالذكر أنه جاء رفض المحكمة لطعن الطالب بعد ثبوت رسوب الطالب في الفرقة الرابعة، مما ينتفي معه وجود أي خطأ من الجامعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل رفض منح درجات الرأفة لطالب الهندسة الراسب

حكم قضائي

وأتضح للمحكمة أنه لم يصدر أي حكم قضائي يفيد بنجاح الطاعن في امتحانات الفرقة الثالثة بكلية الهندسة في العام الجامعي 2003/2004، وأنه كان في العام الجامعي 2004/2005 باقيًا للإعادة، وأدى بنفسه امتحانات هذه الفرقة في العام الجامعي 2004/2005 في المواد الثلاثة التي رسب فيها ونجح، وقُيد مستجدًا بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة في العام الجامعي 2005/2006 وقد أدى الامتحانات في هذه الفرقة ونجح في دور أكتوبر 2006، ومن ثم لم تفوت عليه الجامعة أية سنة من سنوات الدراسة.

قرار المحكمة

وأوضحت المحكمة في قرار التالي، أن أداء الطالب لامتحانات الفرقة الرابعة بأمر المحكمة، ما هو إلا إجراء زمني، وكل ما ينتج من أثر لهذا الاجراء هو مجرد تمكين الطاعن من أداء الامتحانات فقط، دون أن يمتد ذلك إلى الفصل في موضوع النزاع، وقد استجابت الجهة الإدارية ومكنت الطاعن من أداء امتحانات الفرقة الرابعة في العام الجامعي 2004/2005، وطالما أنه لم يصدر حكم في الشق العاجل من الدعوى رقم 12195 لسنة 9ق بشأن موقف الطاعن بالفرقة الثالثة في العام الجامعي 2003/2004، فلا تثريب على الجامعة في حجب نتيجة امتحان الطاعن في الفرقة الرابعة في العام الجامعي 2004/2005 لأنه مازال مقيدًا بسجلاتها في ذات العام باق للإعادة، بل صدر حكم في الدعوى سالفة الذكر بجلسة 16/4/2006 بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة لأن الطاعن أدى بنفسه امتحانات الفرقة الثالثة في العام الجامعي 2004/2005 ونجح في هذه الفرقة بتقدير مقبول.