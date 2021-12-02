/663995/الأحد-اتحاد-شباب-المصري-الديمقراطي-ينظم-ندوة-بعنوان--الاستدامة-البيئية-بالتعاون-مع-التنسيقية
ينظم اتحاد الشباب بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة بعنوان " الاستدامة البيئية" وذلك يوم الأحد 5 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساء على صفحتي اتحاد الشباب و منتديات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
دوت الخليج
ومن المُقرر، أن يكون ضيوف الندوة: النائبة أميرة صابر ، عضو اتحاد شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الأستاذ محمد الخطيب ، حاصل علي ماجستير في الحوكمة البيئية
دوت الخليج
نرصد تفاصيل ندوة اتحاد الشباب بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
وتضمن محاور الندوة :
١- مفهوم الاستدامة البيئية فى ظل أهداف الأمم المتحدة خاصة الأهداف ١٣،١٤،١٥ الخاص بالعمل المناخي و التنوع البيولوجي في البر و البحر. ٢ - نظرة على قمة جلاسكو للمناخ cop26 بين المأمول و المتاح
٣- مفهوم العدالة البيئية بين دول العالم و توزيع أعباء التغير المناخي.
٤- صعود القوى الديمقراطي الاجتماعية و حزب الخضر في ألمانيا و أوروبا و اثر ذلك على الدفع نحو سياسات خضراء. ٥- الطريق نحو قمة cop27 في مصر و توجه مصر نحو التعافي الأخضر
ويدير الندوة، الأستاذ محمد سيف أبو النجا، مسؤول ملف التثقيف والتدريب باتحاد الشباب المركزي، وأعد الندوة / وليد دنقل مسؤول ملف العمل الجماهيري باتحاد الشباب المركزي.
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