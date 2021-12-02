/663998/وزارة-الرياضة-تنشر-لائحة-اتحاد-الكرة-عقب-اعتماد-تعديلاتها-من-الفيفا

أشاد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالمجهود الكبير الذى بذلته كافة الجهات المعنية فيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بلائحة اتحاد الكرة التى وافق عليها الاتحاد الدولى للعبة " فيفا " مشيرا الى أن الدولة المصرية دعمت وتدعم بقوة خارطة الطريق الخاصة باتحاد الكرة حتى 5 يناير المقبل وانتخاب مجلس يقود الاتحاد فى السنوات الأربعة المقبلة .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح أشرف صبحى خلال الفترات الماضية فى بذل مزيد من الجهد والاتصالات المستمرة مع كافة الأطراف سواء داخل مصر وخارجها ممثلا فى الاتحاد الدولى واجتماعات مستمرة مع كافة المسئولين من أجل انهاء خارطة الطريق الخاصة باتحاد الكرة بشكل سريع والوصول الى الانتخابات مثله مثل باقى الهيئات الرياضية والشبابية .

الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”

كما حرص الوزير على التواصل المستمر مع الاتحاد الدولى وعقده أكثر من اجتماع مع ايفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لعرض كافة الرؤى المختلفة المتعلقة بخارطة الطريق والتأكيد على أهمية تطبيق القانون المصرى وضرورة الوصول الى مرحلة الانتخابات فى أسرع وقت فى ظل التقدير المصرى الكامل للوائح الاتحاد الدولى والتأكيد على التعاون المستمر بين مصر وكافة الهيئات الرياضية الدولية .

ووجه صبحى الشكر الى اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد فى المرحلة الحالية برئاسة أحمد مجاهد وأعضاء الجمعية العمومية على التعاون المثمر الذى كلل بالوصول الى الصيغة النهائية باللائحة الجديدة التى تضمنت كافة التعديلات المهمة الخاصة بعملية الترشيح ومن يحق لهم التقدم باوراقهم للمنافسة فى الانتخابات المقبلة مشيرا الى أن اللائحة تم نشرها فى الجريدة الرسمية وبالتالى سيكون خلال الأيام القليلة القادمة الدعوة لفتح باب الترشح للانتخابات المقرر اجراؤها المرحلة المقبلة .

كلمة وزير الرياضة

وشدد صبحى على أهمية التنسيق الكامل مع كافة الجهات للوصول الى الصيغة التى تحافظ على اللوائح المصرية مع التقدير الكامل للوائح الدولية والوصول بالرياضة المصرية الى بر الامان بعد اجراء الانتخابات فى أكثر من 80 % من الهيئات الرياضية خلال المرحلة الماضية سواء الأندية أو الاتحادات الرياضية وهو ما يمثل نجاحا كبيرا فى ظل التحديات الكبيرة التى ظهرت فى الفترة الأخيرة .