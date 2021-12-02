/663997/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تشارك-المركز-المصري-الألماني-الإحتفال-بمرور-عام-على-إنشائه

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الاحتفال بمرور عام على إنشاء المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الاندماج.

دوت الخليج

تفاصيل مشاركة وفد التنسيقية في الاحتفال بمرور عام على إنشاء المركز المصرى الألمانى

كان المركز قد تم افتتاحه في نوفمبر ٢٠٢٠ بالتعاون بين الحكومة الألمانية ممثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ضمن المبادرة الرئاسية " مراكب النجاة "،والتي تهدف إلي الحد من الهجرة غير النظامية وتوفير البدائل الآمنة عن طريق توفير فرص متنوعة للتوظيف والتدريب.

واستعرضت خلال الاحتفال وزيرة التعاون الدولى رانيا المشاط الدور الهام الذى قدمه المركز ، كما أثنت وزيره الهجرة نبيله مكرم على أهمية الدور الذى يقدمة المركز ومدى الإستفادة منه منذ أن تأسس وأشادت بدور الدولة فى كافه المجالات وخاصة دعم المرأة .

وحضر الاحتفال عدد من الشباب الذى لقى الدعم من المركز فى الدمج بعد عودته من الدراسه بالخارج.

وضم وفد التنسيقيه كل من عبير العريان وسلمى السيرتى أعضاء التنسيقية.