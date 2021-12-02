«عايزين وزير الرى يكلمنا بشفافية»..نائب الشرقية فى طلب إحاطة «فيه تجاوزات كبيرة بمسابقات تعيين المهندسين» 

/663999/عايزين-وزير-الرى-يكلمنا-بشفافيةنائب-الشرقية-فى-طلب-إحاطة-فيه تجاوزات-كبيرة-بمسابقات-تعيين-المهندسين

تقدم النائب علاء عبدالنبي عضو مجلس النواب، بطلب احاطة لوزير الري والموارد المائية، بشأن المعايير التي وضعتها الوزارة لتعيين المهندسين علي الدرجات الشاغرة بالوزارة.

دوت الخليج

النائب علاء عبدالنبي يوجه عدد من التساؤلات لوزير الري بشأن تجاوزات مسابقات تعيين المهندسين

وقال عبدالنبي، في تصريحات صحفية اليوم، إن الوزارة أخذت درجات وظيفية مخصصة لهيئة الصرف حسب الإعلان المنشور علي موقع بوابة الحكومة وقامت بإعطائها للمهندسين في الوزارة، مطالبا وزير الري بالتحقيق في تلك الواقعة التي يشوبها عدم الشفافية.

ووجه عضو مجلس النواب، عدد من التساؤلات لوزير الري بشأن تلك المسابقة قائلا :" هل تعيينات الوظائف القيادية يتم من خلال الأقدمية أم الكفاءة " وهل رئيس لجنة الاختيار ختار دون معايير واضحة ؟ لماذا لم تعلن نتيجة الاختيارات العملية فور انتهاءها ؟

وواصل عبد النبي، في طلب الاحاطة، لماذا تم انعقاد لجنة الاختبارات بدون حضور كل الاعضاء ؟،وما هي المعايير التي تم علي أساسها الاختيار ، وانتقد عدم استعانة الوزارة بمهندسين هيئة الصرف، واسناد الدرجات الوظيفية لمهندسين الوزارة متسائلا :"هل هيئة الصرف ليس بها من يستحق هذة الدرجات ".

وطالب عضو مجلس النواب، وزير الري بالرد بكل شفافية علي تلك التساؤلات التي تشغل الجميع داخل هيئة الصرف التابعة للوزارة، مشددا علي ضرورة الاستعانة بجهة رقابية تراقب الاختبارات في حال وجود اي مخالفات في المسابقة الحالية.