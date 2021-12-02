/664002/النائب-عيد-حماد-مصر-طوال-التاريخ-داعم-أكبر-للأشقاء-العرب-وفلسطين

أشاد النائب عيد حماد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بقرار اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروعي القرارين المصريين بشأن القدس والجولان والسوري، لافتا أن هذا القرار يؤكد أهمية الدور المصري تجاه الدول العربية علي مدار التاريخ.

دوت الخليج

النائب عيد حماد: مصر لم تقف مكتوفة الأيدي أمام الإجراءات الإسرائيلية

وأضاف حماد، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أنه بالنسبة لمشروع القرار الخاص بالقدس والذي نص علي رفض أي إجراءات أو قوانين تقوم إسرائيل بسنها لتغيير طابع المدينة والوضع القانوني والتاريخي القائم بها، فضلا عن رفض التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وهدم المنشآت والمنازل الفلسطينية، يؤكد أن مصر لم تتوان يوما عن نصرة القضية الفلسطينية.

وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر لم تقف مكتوفة الأيدي أمام الإجراءات الإسرائيلية لطرد الشعب الفلسطيني من منازلهم، لافتا أن مصر تسعي دائما لنصرة الشعب الفلطسيني والوقوف بجانبه، ودائما ما تؤكد علي أحقية فلسطين في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وتابع حماد: مصر طوال التاريخ حتى اليوم الداعم الأكبر للأشقاء العرب، وتوج هذا الدعم اليوم باعتماد الجمعية العامة لمشروعين قرارين مصريين بشأن القدس والجولان، لافتا أنها لم تتردد لحظة في تقديم كل الدعم والمساند لهم.

وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلي أن قرار الجولان السوري تضمن التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم (497) لعام 1981، ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بعدم جواز ضم الأراضي بالقوة، وكذلك التأكيد على انطباق معاهدة جنيف لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحروب على الجولان السوري المحتل، فضلا عن عدم شرعية إقامة المستوطنات أو أي أنشطة إسرائيلية أخرى تمثل تغييراً للطبيعة الديموغرافية للجولان السوري المحتل".