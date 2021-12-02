إقبال كبير من الزائرين فى اليوم الختامى لمعرض إيديكس 2021 (صور)

جدة - نرمين السيد - وحرصت الوفود العسكرية رفيعة المستوى التى حضرت من دول العالم الكبرى على متابعة أحدث الأسلحة، التى تستخدمها القوات المسلحة المصرية لمواجهة الإرهاب، لرصد أبعاد التجربة المصرية، بعد تعافيها ونجاحها فى حربها على الإرهاب، والذى تم القضاء على 90% منه على الأراضى المصرية.

وانطلقت يوم الإثنين الماضى، فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وعلى مدار 4 أيام بحضور أكثر من 400 شركة عارضة، يمثلون 42 دولة، ويتوقع حضوره أكثر من 30 ألف زائر على مدار الأيام من الإثنين للخميس.

ونظمت القوات المسلحة مؤتمرا صحفيا عالميا بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية " إيديكس 2021 " فى دورته الثانية والذى تجرى فعالياته على أرض مصر خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وشارك فى فعاليات المعرض كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.