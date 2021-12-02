مدبولى: الحكومة تتبنى كل خطة تستهدف التخلص من كل مظاهر العشوائية

جدة - نرمين السيد - وخلال الاجتماع، استعرض وزير التنمية المحلية أبرز الإجراءات المتخذة من أجل تطوير وتحديث مواقف سيارات نقل الركاب، وساحات الانتظار بالمحافظات، لافتا إلى أنه تم تطوير وتنظيم الخدمة فى عدد 105 مواقف، وإحلال وتجديد 26 موقفا، فى مختلف المحافظات، كما أشار إلى الإجراءات التى تمت بشأن تقنين المواقف العشوائية وتحويلها إلى مواقف رسمية، موضحا أنه تم تقنين 26 موقفا، وازالة 13 موقفا لا يصلح تحويلها إلى مواقف رسمية، بالإضافة إلى إنشاء 23 موقفا جديدا، للحد من المواقف العشوائية.

كما استعرض الوزير خلال الاجتماع التصور المقترح لتنظيم عمل سيارات التاكسى، وتوحيد ألوانها، وتوفير ساحات إنتظار لها، فى إطار السعى للحفاظ على المظهر الحضارى للمدن المصرية، حيث يستهدف هذا المخطط الإبقاء على تخصيص لون موحد للتاكسى بكل محافظة، والإلتزام بتثبيت لافتة مضيئة (TAXI) أعلى سقف السيارة يتم توحيد ألوانها وأبعادها، مع تثبيت لافتة موحدة أيضا أعلى السيارات التابعة للشركات الخاصة، التى تتواصل مع الركاب عن طريق الشبكة المعلوماتية، بحيث توضح اسم الشركة، حتى يمكن للعميل التعرف عليها بسهولة، لتقليل وقت الانتظار الذى يعيق حركة المرور.

وأوضح شعراوى أن التصور المقترح يتضمن أيضا، طرح تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة لتنظيم خدمات التاكسى بكل محافظة، مع تخصيص أماكن انتظار منظمة للتاكسى لحين الطلب، لتقليل التكدس المرورى، وخفض استهلاك الوقود والتلوث، لاسيما بالقرب من المناطق التى بها منشآت يتزاحم أمامها التاكسى لكثافة الحركة، مثل: محطات القطارات، والمترو، والمطارات، والمزارات السياحية، والميادين عالية الكثافة، وفيما يخص سيارات نقل الركاب "السرفيس" فى مختلف المحافظات، فيتم دراسة مقترح لتقنين أوضاع تلك السيارات، وإلزامها بخطوط السير.

من جانب آخر، تطرق وزير التنمية المحلية، إلى نتائج متابعته المتواصلة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بتعويض المواطنين المتضررين من السيول فى أسوان، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع محافظ أسوان والجهاز المركزى للتعمير، للوقوف على آخر تطورات استلام الشقق البديلة، وضم القرى التى صدر بشأنها التوجيه الرئاسى لمبادرة حياة كريمة، كما سيقوم الوزير بزيارة قريبا إلى محافظة أسوان لمتابعة الموقف على الأرض.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على تبنى الحكومة لكل تصور وخطة ترمى إلى الحفاظ على النسق الحضارى للمدن المصرية، والتخلص من كافة مظاهر العشوائية، باعتبار ذلك ركيزة رئيسية لبناء مصر الحديثة، كما أشار إلى حرص الدولة على توفير كافة سبل الرعاية للفئات الأكثر احتياجا، والمتضررين من السيول والظواهر الطبيعية، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.