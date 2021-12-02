«حال بلدنا»: مبادرة «كن سفيرا» تهدف لنشر الوعى بأهداف التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - قالت أميرة حسام، معاون وزيرة التخطيط للتنمية المستدامة، إن وزارة التخطيط أطلقت فى نوفمبر قبل الماضى، مبادرة "كن سفيرا"، من خلال المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، وبالتعاون مع عدد من الجامعات والوزارات المعنية، لتخريج شباب قادرين على نشر أهداف التنمية المستدامة فى المجتمع، وتطبيقها على أرض الواقع.





وأضافت حسام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حال بلدنا"، والذى يقدمه الإعلامى أحمد خيرى على الراديو 9090، أن المبادرة نجحت فى تخريج دفعتين حتى الآن، وحاضر فيهما نخبة من الأكاديميين والخبراء من مختلف الجامعات لتدريس 17 هدفا للتنمية المستدامة فى كل القطاعات مثل التعليم والمدن المستدامة والتغيرات المناخية وغيرها. وتابعت: تقدم لنا 7000 طلب فى غضون أسبوعين، واخترنا 1000 فقط ممثلين لكاف الشرائح المجتمعية، وقسمناهم لمجموعات صغيرة، وتواصلنا معهم أونلاين، وتهدف المبادرة أن يكون الخريج سفيرا للتنمية المستدامة، وأن يكون مؤهلا لنشر ما تعلمه فى محيطه المجتمعى، حيث يدرس آليات إجراء مشروعات التنمية المستدامة على أرض الواقع مثل مشروعات حياة كريمة، ومشروعات لإعادة تدوير المخلفات، والبيوجاز. "حال بلدنا" برنامج يتابع الوضع الحكومى، ويتضمن قراءة مجتمعية للمشاكل التى يعانى منها المواطن، ويقدم للجمهور حلولا للمشاكل من خلال استضافة مسؤول حكومى لمتابعة هذه المشكلات على الهواء أو استعراض رؤية جديدة مستقبلية لدى الحكومة، ويقدم البرنامج الإعلامى أحمد خيرى، يومى الأربعاء والخميس من كل أسبوع فى الساعة الثالثة مساء، على الراديو 9090.

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